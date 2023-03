Vienen celebrándose justos homenajes en recuerdo de quienes combatieron y, o fueron víctimas en el bando republicano de nuestra Guerra Civil, suceso que no debió de ocurrir, pero no observamos ninguna alusión o recuerdo para quienes lo hicieron en el bando llamado nacional, donde no todos eran golpistas ya que es sabido que hubo muchos que no supieron ni porqué luchaban, y eran obligados a ir al frente, incluso lo hicieron por diversas circunstancias dependiendo de la zona donde se encontraran cuando se desarrolló el drama, igual que sabemos que hubo muchas ejecuciones de inocentes antes del inicio de la contienda por ambos bandos, ajenos a la política republicana gobernante y a la de quienes dieron el golpe militar, los altos mandos golpistas.

Por ambas partes se cometieron atrocidades y no debemos caer en el error de no homenajear a todos, como ya sucediera en el franquismo máxime cuando hubo familias con muertos en ambos lados. De ello se desprende que como sucede en cualquier acción bélica, hay muchas víctimas inocentes en ellas, nadie gana y desde luego todos pierden. Sería interesante poder conseguir una buena y definitiva convivencia acabando con los odios que aún persisten uniendo voluntades reconociendo a las personas de uno y otro bando, todos españoles, merecedoras de una memoria colectiva evitando con ello nuevos hechos lamentables. No es bueno seguir hurgando en la herida desde una posición idealista y revanchista como ahora sucede en determinados grupos, incluido el propio gobierno. Todos sufrieron el drama que partió España en dos mitades que aún colea por la impericia de nuestros gobernantes y que debemos evitar su repetición a toda costa. Ángel Santamaría Castro