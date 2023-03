Impropio en una mujer

Si la lucha por la igualdad pasa por el insulto; si la lucha por la igualdad consiste en adquirir los peores hábitos y costumbres de los hombres; si la lucha por la igualdad ha de convertirnos a las mujeres en marimachos, paso olímpicamente. Empiezo por decir, que no me siento representada en absoluto, por quienes pretender adoctrinarnos en materia de género, por quienes nos dan el coñazo a diario con lecciones de una ética que me resulta deplorable y antiestética, por quienes actúan de forma prepotente y chulesca y hablan como si solo ellas estuvieran en posesión de la verdad.

Me gustaría decirle a Irene Montero que el progreso social no consiste en aumentar las necesidades, sino en reducirlas, pues lo mismo cabe añadir en el terreno de la igualdad. El progreso en igualdad no consiste en emular al hombre en todo, especialmente en lo más deplorable, sino en reducir las distancias, a veces abismales, que nos separan pero, por favor, con elegancia y no a lo bestia, con gritos y aullidos que dicen muy poco de las mujeres que vociferan. Dialogo y tolerancia por ambas partes. La chulería para los burdeles y las tascas.

El progreso en igualdad no consiste en emular al hombre en todo, especialmente en lo más deplorable, sino en reducir las distancias

Todo lo dicho viene a cuento del polémico video que la número dos de Irene Montero, una tal Ángela Rodríguez Pam, conocida por sus arremetidas contra todo y contra todos, especialmente si todo y todos están a la derecha y son hombres, subió recientemente a las redes y que intentó borrar sin éxito tras ver la repercusión que estaban teniendo. Los internautas son gente que se mueve con una celeridad increíble. No hay ‘Pam’ que con ellos pueda. La desagradable y desgraciada frase de la que esta señorita o lo que sea se jactaba decía: “Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar”. ¡Por Dios!

¿Dónde vamos a ir a parar?

Al Gobierno le conviene sacar a subasta pública la compra de bozales y empezar a imponérselos a la parte morada de tan extraño Ejecutivo. A la Pam hay que ponerle un bozal de inmediato. Porque dimitir, los morados no dimiten ni aun empujándolos. Han asentado sus reales, con bula incluida, en este extraño Gobierno y actúan en consecuencia. No pueden estar todo el puñetero día hiriendo sensibilidades y agrediendo de apalabra, en este caso al líder de Vox. Así solo consiguen crear mártires y dar alas a sus víctimas propiciatorias.

Esta chica traspasó los límites de la decencia. Pero qué sabe de decencia y elegancia quién habita la indecencia y a la que cientos de internautas han llamado espantados "miserable", a la vez que pedían su dimisión.