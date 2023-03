No me cabe duda de que ha habido un antes y un después de la llamada “La Manada de Pamplona”, desgraciadamente convertida en un referente en este tipo de agresiones sexuales. La denuncia de una menor de 11 años en Badalona, por una violación grupal en la que participaron seis menores de distintas edades ha hecho saltar de nuevo todas las alarmas porque no se trata de un caso puntual. Hay que echar mano de la estadística para darse cuenta de la gravedad de este tipo de agresiones. Desde 2016 hasta 2021 las violaciones en grupo han aumentado un 54,4% pasando de 371 casos al año, que ya suponía una barbaridad, a los 573 actuales, lo que supone un promedio de 1,5 al día.

El acumulado de estos cinco años, el dato es del Ministerio del Interior, da un total de 2.691 delitos sexuales múltiples. La mayoría de ellos cometidos por dos hombres y el resto por tres o más responsables. A la cifra aludida hay que sumar las de 2022 y lo que llevamos de 2023, con lo que seguramente estamos ante más de 3.000 casos dese aquel registrado en Pamplona. ¿Qué está haciendo mal nuestra sociedad? ¿Dónde está el origen de tanta salvajada mancomunada? ¿Ese es el ejemplo que se está dando a los menores? ¿Esos son los valores que se les transmite? Malo cuando los agresores son adultos que se necesitan para convertirse en lobos y atacar a su presa. Grave, muy grave, cuando los agresores son menores. A los menores, las agresiones sexuales y otras tantas fechorías les salen gratis. Ser menor de edad otorga un salvoconducto inmediato a la impunidad. No sé si se salvaguardan en ello o simplemente siguen un modelo, un referente, porque en su fuero interno creen que la presencia de varios agresores diluye la responsabilidad. No sé qué está pasando para que las manadas proliferen. Un virus se combate con multitud de fármacos, esta especie de virus colectivo, de virus grupal que tiene tantos seguidores, sobre todo entre los menores, no se combate fácilmente. Hay expertos que insinúan que ciertos programas de televisión contribuyen a ello. El fácil acceso de los menores a la pornografía violenta, ciertos videos que circulan por las redes y algún que otro detonante más, contribuyen en gran medida a la expansión de este 'virus', de esta enfermedad de la que se sale, pero que deja a las víctimas tocadas de por vida. Ni en la calle, ni a la salida del colegio, esta vez el abordaje se efectuó en un centro comercial. No hay lugar seguro para una niña o para una adolescente si hay una manada al acecho.