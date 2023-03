El jueves, en la presentación en Madrid de un libro sobre la nueva forma de hacer política que ha instaurado en su país el presidente de la República Dominicana Luis Abinader, decía su autor Manuel Domínguez -periodista, escritor, asesor político y consultor de comunicación entre otras actividades y dedicaciones- que llega un momento en el cual lo más importante que uno puede hacer es huir de la mediocridad.

Escueta forma de resumir mucha experiencia vital y sabiduría acumulada. No sé si exactamente era esta la intención de sus palabras pero, si me permite la exégesis, profunda síntesis sobre uno de los principales males que aquejan a nuestra sociedad global, digital, avanzada y con cuantos otros adjetivos queramos definirla. Escapar de la mediocridad, alejarse de ella, desecharla por tóxica, es tarea obligada si queremos cumplir con el propósito último de avanzar en humanismo, ética, dignidad, libertad y verdad. Esto es, perseverar en el camino que el hombre emprendió desde que fue consciente de sí mismo como ente pensante, más allá del elemento animal o meramente biológico. Como individuo social y no solamente gregario, tribal o miembro de un rebaño.

Otro periodista y escritor, el mexicano Juan Villoro recoge en sus conversaciones con Ilan Stavans El ojo en la nuca que "Borges dice que toda la cultura proviene de un peculiar invento griego: la conversación. De pronto, un grupo de hombres decidieron algo extraño: intercambiar palabras sin rumbo fijo, aceptar las opiniones del otro, aplazar las certezas, admitir las dudas". Lo cual implica un modelo que involucra la interacción entre varios y también la reflexión individual. Etimológicamente la palabra conversación viene del latín conversatio, formada del prefijo con- (reunión), el verbo versare (girar, cambiar, dar muchas vueltas) y el sufijo -tio (acción y efecto).

Probablemente haya sido elemento común a todos los tiempos pensar que la estupidez se estaba apoderando del presente y amenazando al futuro de la humanidad y así ha ocurrido en varias etapas de la historia. Esta en la que estamos, la de tantas revoluciones pendientes -según recordaba el propio autor en el mismo acto- dentro de la revolución tecnológica y del conocimiento en que estamos embarcados sin aún ser muy conscientes de su alcance, no es ajena a ese temor. A ello contribuyen la inmersión de los medios de comunicación en la superficialidad más opresiva, su entrega a intereses espurios, económicos o sectariamente ideológicos; las redes sociales en las que pesa más la opinión del necio que la del erudito; o un sistema de ascenso y conservación político que favorece al demagogo y al mentalmente simple que se limita a repetir la doctrina que otros le dictan, frente a quien busca y proclama la verdad que por sí suele resultar antipática.

En De la estupidez a la locura, su obra póstuma, Umberto Eco nos medicaba con una colección de píldoras en la misma línea de advertencia sobre estos tiempos posmodernos y de postverdad -otra de las máscaras tras las que se oculta la mediocridad-. Huyamos pues de lo mediocre, si es que aún estamos a tiempo.

www.elespejodetinta.com