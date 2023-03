Elier es un nombre de origen hebreo, que está en la posición 411 de los nombres más populares. Elier significa: ‘El Señor es mi Dios’, aunque también se traduce como ‘Edificante’. Y así es Elier Ballesteros, una persona edificante, campechano, cercano, buen amigo de sus amigos y de decir verdades como puños, aunque duelan. Este empresario toresano de reconocido prestigio nacional es de los que se salta el guión las veces que haga falta en función de la verdad. Crítico consigo mismo y con los demás, sobre todo con la situación de Zamora, no le duelen prendas en decir lo que piensa. Curiosamente lo que piensa lo compartimos infinidad de zamoranos, algunas cosas con matices, claro.

El jueves pasado, en el transcurso de la quinta edición de los Premios Talento, Elier Ballesteros invitó, cosa que hizo de corazón, a cuantos jóvenes quieran orientar su futuro por el camino que él emprendió hace tantos años junto a su buen padre, durante una semana a su fábrica de Toro, para conocer el trabajo que realiza su equipo de profesionales y él mismo, por si son llamados a discurrir por esa senda. Hombre, Elier es un maestro. A su lado se puede aprender a fondo, claves incluidas de su éxito que pasa por el trabajo, por la lucha constante, una profesión de la que ignoro el grado de oferta y demanda que tiene pero que es un buen comienzo para cualquier emprendedor, para cualquier persona, hombre o mujer, a la que le guste el sector cárnico.

El toresano es un hombre generoso y lo mismo, quién sabe, hasta llega a contratar a quien despunte en ese trabajo que no es miel sobre hojuelas pero que también proporciona muchas satisfacciones

Un buen número de sectores del orbe de la alimentación, necesitan recambio generacional de inmediato. No se pueden perder, no deben dejar de existir por falta de relevo, de ahí que la oferta que Elier mantiene en pie, me parezca importante y necesaria. El toresano es un hombre generoso y lo mismo, quién sabe, hasta llega a contratar a quien despunte en ese trabajo que no es miel sobre hojuelas pero que también proporciona muchas satisfacciones.

Estaba un poco desolado el bueno de Elier porque no había obtenido respuesta alguna entre la multitud de jóvenes talentos y aspirantes a serlo que se encontraban en la sala. Paciencia, eso no es un ‘¡aquí te pillo, aquí te mato!’, hay que dar tiempo, repetir la oferta y mantenerla. Estoy convencida de que si se corre la voz, va a contar con muchos aspirantes. Que luego nadie venga diciendo que no hay oportunidades y arremeta de paso contra los empresarios zamoranos. No es cierto. Es verdad que se necesitan más gestos como el de Elier. Si todos se empeñaran en ello, creo que en Zamora volvería a aflorar la ilusión y el emprendimiento.