Reprochable actuación del Gobierno

La manera en que el Gobierno ha reaccionado al anuncio de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos es, cuanto menos, reprochable.

Para evitar el revuelo que han ocasionado, el presidente Sánchez y la vicepresidenta Calviño deberían haber hablado directamente con Rafael del Pino Calvo Sotelo, presidente ejecutivo de la compañía española. Si lo hubieran hecho, quizás podrían haber disuadido a Ferrovial de tomar tal decisión o, al menos, habrían conocido en detalle las razones que llevaron a la empresa a comunicar, el pasado martes, día 28 de febrero, la reorganización corporativa que tiene en marcha. Dicha reorganización supone que Ferrovial Internacional S.E., que ya tiene su domicilio en Países Bajos y actualmente es dueña del 86% de los activos de la compañía, pasa a convertirse en la matriz del grupo, absorbiendo a Ferrovial S. A., lo que se conoce como una fusión inversa.

Tal fusión, que implica el cambio de la sede social de Madrid a Ámsterdam, entre otros motivos, se lleva a cabo para permitir que Ferrovial pueda empezar a cotizar en Países Bajos y poder pedir así la entrada en la Bolsa de EE. UU., cosa que de seguir estando en Madrid, al parecer, no podría hacer.

Antes de lanzarse a decir lo que han dicho, el presidente Sánchez: "El señor Del Pino ha demostrado ser un empresario nada comprometido con su país y un mal patriota", la vicepresidenta Calviño: "Ha sido una decisión errónea, pues se trata de una empresa que le debe todo a España, ya que gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles está donde está", y algunas ministras y ministros más, que también han cargado contra el señor Del Pino Calvo Sotelo acusándole de codicioso, todos y todas deberían haberse enterado bien de cómo nació Ferrovial, cómo fue creciendo, qué empresa es hoy, donde opera, cuál es su accionariado actual, cuanta actividad y puestos de trabajo genera y qué expectativas tiene.

Si continúan criticando a los grandes empresarios y causando el colapso de los pequeños y medianos solo lograrán que España se vuelva cada vez más insignificante en el ámbito internacional, lo que irá en perjuicio de los de siempre

Si se hubiesen informado bien tal vez hubieran callado -lo dudo-. Pero como la mayoría de los ministros y ministras (salvo el señor Planas y algún otro) llevan tiempo cargando contra la clase empresarial y haciendo populismo barato para intentar pescar algunos votos entre los despistados que todavía no los hayan llegado a calar, pues ahora, con el señor presidente a la cabeza, han decidido seguir por la senda de los despropósitos y una vez más han vuelto a decepcionar a los españoles que se esfuerzan día a día por tirar del carro. Aunque, por suerte, empiezan a ser mayoría los que se están hartando de las maquiavélicas estrategias del señor Sánchez que tanto daño están haciendo a la economía del país.

Cargar contra los empresarios denota no solo no saber nada acerca de la determinación, la valentía, el tesón, los esfuerzos y sacrificios que tiene que hacer cualquier emprendedor para poder poner en marcha una empresa, y no digamos para poderla mantener y hacerla crecer, sino también una mala fe absolutamente reprochable que pone en evidencia a todo el gobierno de la nación, tanto por como lo está haciendo, como por las consecuencias que sus negligentes acciones y sus desafortunadísimas soflamas pueden ocasionar.

Ni el presidente Sánchez ni quienes le secundan podrán hacer jamás por España lo que ha hecho la familia Del Pino Calvo Sotelo desde que, allá por el año 1952, don Rafael del Pino y Moreno fundara una empresa constructora que empezó construyendo traviesas de madera para Renfe y que con el paso de los años, gracias a su buen hacer y al de quienes le han sucedido, se ha convertido en una de las grandes compañías multinacionales del sector de la construcción. A día de hoy Ferrovial opera en el sector de las infraestructuras con cuatro divisiones: autopistas, aeropuertos, construcción e infraestructuras energéticas y de movilidad; tiene abiertas cerca de veinte filiales repartidas por todo el mundo y da empleo directo, solo en España, a más de 5000 trabajadores, y a más de 20.000 en el resto de los países en que está presente. Aunque solo sea por respeto a quienes de verdad tiran del país -sin lugar a dudas, los empresarios, que son los que crean empleo y generan riqueza- el Gobierno debería actuar de otra manera.

Si continúan criticando a los grandes empresarios y causando el colapso de los pequeños y medianos, que son los que peor lo están pasando, el señor Sánchez y su “corte” solo lograrán que España se vuelva cada vez más insignificante en el ámbito internacional, lo que irá en perjuicio de los de siempre, es decir, de la clase media y la clase trabajadora, que, irónicamente, son a quienes dicen defender, porque son los que menos recursos tienen.

Si no queremos naufragar, necesitamos un cambio de rumbo ya.