Lo que menos me importa en estos momentos es si cuando nos referimos a la interjección coloquial que se emplea para ahuyentar a los gatos, hay que decir ¡zape! o ¡sape! Toda la, vida en casa de mi abuela, a ‘Lucero’ se le decía eso de ¡sape! cuando incordiaba. Jamás se le puso una mano encima a ‘Lucero’ salvo para hacerle una caricia. Lo digo porque me temo que en la actualidad, eso no se le pueda decir ni a gato propio ni a gato ajeno.

El asunto este de la Ley Animal se ha salido de madre. El otro día, en mi paseo diario hasta la catedral, dos señoras, supongo que vecinas, conversaban, entendí que sobre un plato de nuevo cuño que una de ellas había experimentado. Lo tenía en la ventana y, de repente, como si procediera de la nada, apareció un gato con la idea de ser el primero en catarlo, se notaba a la legua. La autora del plato le gritó el socorrido “¡sape!” y la otra le dijo de inmediato: “¡Ni se te ocurra! ¡Cómo te oiga la Belarra, te cae una buena multa!”. Confieso que me entró la risa, pero de inmediato me puse seria y di en pensar. Y pensando, pensando y viendo cómo se las gasta la Belarra y la arremetida que ha tenido en contra de Ferrovial, me dije: “¡cuidadín, que tú eres muy lanzada, no vayas a pisar una cucaracha y acaben acusándote de cucarachicidio!” Mire por donde, llego un poco más adelante y ¡zas!, me encuentro con una cucaracha de tamaño considerable. ¡Qué dilema! ¿La piso? ¿La dejo ir? ¿Qué beneficios obtenemos los seres humanos de las cucarachas? Sé que suelen salir de sus escondites para aparearse y buscar comida. ¿Qué hacía la susodicha paseándose por lugar tan emblemático? La sortee como pude y seguí mi camino. Alguien con fervor animalista me pudo haber denunciado y las multas, en caso de lesión o muerte del animal, por muy insecto que sea, son considerables. De seguir el crescendo animal ni al gato podremos decirle el socorrido ¡sape! para ahuyentarlo No es la primera vez que, ya anochecido, somos muchos los que hemos observado la presencia de una rata como un gato de grande en las calles adyacentes a Santa Clara. Otro dilema. ¿Se la mata si se deja, se echa raticida por la zona, qué se puede hacer? Me da en la pituitaria que los raticidas van a estar prohibidos y que a los animalitos del querido Planeta Azul vamos a tener que tratarles con mucha deferencia y en tono amistoso. De seguir el crescendo animal ni al gato podremos decirle el socorrido ¡sape! para ahuyentarlo. Ione Belarra puede considerarlo un delito de lesa animalidad.