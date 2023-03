No gana uno para sorpresas

Y es que todos los días tiene que ocurrir algo que impida poder pasar una jornada tranquila. Un día en el que parezca que no pasa nada. Un día de esos en los que lo más sorprendente es el agua que ha dejado la lluvia en su afán de dejar limpias las calles, mientras discurre por las cunetas, camino de las alcantarillas.

Sin ir mas lejos, hace un par de días me llegó al smartphone un “ese eme ese” que venía a decir que por ser yo y pertenecer a determinada compañía podía disfrutar del nuevo “Oppo Find N2 Flip”, desde equis euros al mes. Decía que era el nuevo Oppo, lo que significaba que había habido al menos otro Oppo antes que ese. Y yo sin enterarme. Pero no decía en ninguna parte de qué tipo de artilugio se trataba.

Siempre se me ha dado mal eso de darle sentido a las siglas. De hecho, en su día me costó distinguir al robot “Baras K 9” del de “puños fuera” que era “Mazinger Z”. Y en la Guerra de las Galaxias, apenas llegué a poner en su sitio a “R2-D2” y a “C-3PO”. Así que dudé sobre si hacer como que no había leído lada o preguntar a alguien por el tal Oppo. El caso es que ese día ya no pude estar tranquilo. Mientras comía, dejé puesta la televisión con la vana intención de que dijeran algo al respecto. Pero el esfuerzo resultó inútil. Hasta que un día después, en la propaganda que dejan en el buzón del portal, apareció el panfleto de un establecimiento informático que me sacaba de dudas. Aquello era un móvil. Un smartphone plegable con una pantalla de casi siete pulgadas.

Pues eso, que no gana uno para sobresaltos. Tan es así que ese mismo día también pude ver como un partido político le pedía a su rival que actuara, como Alarico I en Roma, sobre la trama corrupta y cutre del “Mediador”, mientras compañeros de su partido, tras haberlos defendido hasta la saciedad, pasaban sus días en la cárcel por casos iguales o semejantes.

Ojeando otro medio vi que ya no existía el limbo, ese lugar donde iban determinadas almas. Lo decía así, en singular, “limbo”, cuando a la gente de mi generación nos obligaron a aprendernos que había dos: el limbo de los niños y el Limbo de los Justos o seno de Abraham. Nos lo metió a machaca martillo un tal Don Albino a los que íbamos al Instituto Claudio Moyano. Tanto explicarnos quienes eran los que iban a esos siniestros lugares y ahora resulta que no existían. Uno no se explica por qué se inventaban esas cosas sin ninguna necesidad, porque la gente no cuestionaba nada, incluido el sacar bajo palio al dictador, honor al que, hasta entonces, solo correspondía a la Sagrada Forma. Claro que en el siglo IV aún había sido peor ya que San Agustín decía que los niños sin bautizar se iban directos al infierno.

Y como no podía ser menos, esos becarios que sacan leyes a medio cocer, están a punto de aprobar la de protección animal que vaya usted a saber como será. Porque algún medio malintencionado decía que podía ir a la cárcel aquel que eliminara alguna rata, por tratarse de un animal vertebrado. Otro sorpresón mayúsculo que no he podido llegar a creerme. Entre otras cosas porque la gente de mi generación nos las cargábamos directamente a través de métodos expeditivos, ya fueran trampas o venenos específicos de venta legal. Y es que, salvo que hayan mutado, esos bichos transmiten enfermedades a poco que te descuides. Así que, bien fuera así o con la inestimable ayuda de los gatos que, por entonces, no eran mascotas de compañía, sino exterminadores de ratas y ratones, acabar con esos roedores era una cruzada no cuestionada por nadie. De hecho, había quien las cazaba para poder venderlas, como nos contó Delibes en una de sus novelas.

En otro medio, escondido en un rincón poco accesible, se había colado una noticia resumida en muy pocas líneas, aunque el tema fuera de extremada importancia. Se trataba de la condena a un año y diez meses de cárcel de un presidente (Ahora expresidente) de uno de los clubes de fútbol más importantes de España que también fue delegado de la Federación Española de Fútbol, por haber abusado sexualmente de un menor que jugaba en uno de sus equipos. Pero, lo de los abusos a menores está tan a la orden del día que a esa noticia no se le daba carácter de primera plana. Poco importaba que el Papa Francisco dijera en otro medio que “la Iglesia no puede tratar de esconder esa tragedia de los abusos a menores”.

Cada vez entiendo menos las cosas que pasan a mi alrededor y menos aún esa manía que les ha dado ahora por prohibir determinadas novelas o películas escritas o rodadas en el pasado, o modificar sus textos si pecan de machistas, xenófobos o cualquier otro deplorable comportamiento, olvidándose de que se trata de ficciones y también de su contexto. Cualquier día algún iluminado intentará meterle la tijera a “El Quijote” o echar a la hoguera a la “Lolita” de Nabocov. Tiempo al tiempo, “Fahrenheit 451” cada día se encuentra más cerca.