Esta España impenitente de charanga y pandereta

Si pienso en charanga y pandereta lo primero que me viene a la mente son los carnavales de Cádiz y esa luna de pergamino que tocaba la gitanilla Preciosa en el poema de García Lorca. Pero no son estos recuerdos los que dan título a estas líneas, sino el poema de Antonio Machado, “El mañana efímero”, publicado en 1913, ¡hace más de cien años!, que arrancaba con este verso, “La España de charanga y pandereta", la desolada descripción que hacía de nuestro país y que solo parecía tener consuelo en los versos del mismo poema, "ha de tener su mármol y su día". O no, claro. Que por mucho que Alfredo Pérez Rubalcaba dijese aquello de que en este país se entierra muy bien, en lo que toca a las esencias el asunto parece complicarse.

Porque cien años después aquí andamos una y otra vez, como si se tratase del día de la marmota, sumergidos, cierto que sólo a veces y por unos pocos, en lo más casposo de aquella visión tan bien representada por Torrente, obra de Santiago Segura, el Valle-Inclán de nuestros días, o más recientemente por la serie Machos alfa. Y es que mucho queda, en algunos, pocos, pero ruidosos, de esa España cañí machadiana en el peor de los sentidos.

Más allá de los ilícitos penales, algunos extremadamente graves, o del dinero público malgastado, de la corrupción, del y tú más de los partidos del bipartidismo, o del sí pero no de los de la nueva casta que vino para acabar con la vieja casta y se hizo hasta chabacanamente castiza, hay que reconocer que algunas situaciones vividas en los últimos años son tan chuscas en sus componentes y desarrollo como lo peor del franquismo y de atrás ni hablamos.

Insisto en la gravedad desigual y en el coste muy distinto para las arcas del Estado, o sea, de nosotros, pero hay un hilo conductor chusco en muchos de ellos y mucho usted no sabe con quién está hablando, mucho ego inflamado y, por supuesto, muchas putas y drogas, faltaría más, para completar el cuadro completo del esperpento.

Como supongo al lector imbuido de memoria histórica, qué fue aquel comisario en plena guerra con ETA, no muy limpia eso sí, pero ninguna lo es y los de ETA decían que estaban en guerra, así que que no se pongan estiraditos con los derechos humanos, pagando putas en Portugal a cargo del erario público. Me los imagino luciendo placa, pistola y bandera, que la noche da para mucha exhibición, sobre todo de lo dura que se tiene, al menos la placa. Y qué me dicen de aquel director de la Guardia Civil, ojito, que no es moca de pavo, en calzoncillos pintorescos rodeado de fulanas, con más méritos que él, porque ellas sí eran lo que decían ser y él mintió hasta es su miserable currículum para semejante puesto, lo que me lleva a que habrá que revisar con urgencia la frase de “no se puede ser puta y mujer honrada”. Ya lo creo que se puede y mucho y a mucha honra.

Y no está nada mal lo de pulverizar, nunca verbo más preciso, ordenadores a martillazos, muy a la española, para ocultar pruebas comprometedoras. A garrotazos, con dos cojones, como en la España goyesca, que para qué formatear, que no deja de ser un neologismo. Mucho más castizo, y efectivo, el martillo pilón de toda la vida. Y por si faltaba algo, pues hasta un cura entra en danza, falso eso sí, que no deja de ser un detalle, contratado para amedrentar a hostias, no consagradas, claro, e incluso si hace falta secuestrar a posibles testigos incómodos.

Policías, altos cargos de la Administración, putas y curas ya están en la tragicomedia patria, y hasta un diputado tontaina, ahora recién investigado, que se equivoca y vota en contra de la postura de su partido en una ley de calado y su voto es el que saca adelante la ley. Pero se puede mejorar esta farsa introduciendo un general de la Benemérita con un dinerito cuantioso de dudosa procedencia, parece ser, en una caja de zapatos, ni siquiera en una miserable caja fuerte de Ikea, y no quiero ni pensar en qué ponía en la cajita, porque si pone Los guerrilleros ya es de mascletá.

Y para completar el elenco, uno o más diputados, empresarios del sector cárnico, rocambolesco el tema, y, por supuesto, putas y drogas.

Pero lo peor, y mira que son graves las corruptelas e incluso las supuestas, son las explicaciones que se dan para no explicar, ocultar, minimizar, desviar, o hacer sencillamente el ridículo ante todas estas situaciones. Porque si la corrupción afecta a unos cuantos, pocos sin la menor duda, las explicaciones absurdas son comunes a todos y son las que producen la total hilaridad, como los chistes de una amiga mía, malos de solemnidad, en los que la gracia más absoluta está en la explicación que nos da, partida de risa ella, cuando sólo esbozamos una media sonrisa, suponiendo que no hemos entendido el chiste en cuestión. Ahí ya es la carcajada absoluta.

Portavoces de partidos políticos, ministros, Presidentes del Gobierno, líderes de la oposición y tertulianos de uno y otro bando producen el ataque de risa cuando tratan de dar justificación u ocultación a estos episodios de corruptela y, sobre todo, a estos episodios rancios y cutres que me recuerdan el emblema esculpido en una piedra de la Universidad de Salamanca: “Quod natura non dat, Salmantica non presta”. Vamos, que hay quienes son tontos y para siempre, que diría José Mota.