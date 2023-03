Como Zamora no es una isla en el mundo, por más que crezca la autarquía política del zamoranismo para intentar resolver sólo nosotros solos los problemas provinciales, no me ha sorprendido la noticia de este diario que nos informaba de que una grandísima empresa ex-española como Ferrovial facturará por la autovía entre Zamora y Benavente 35 millones al año hasta bien entrado el siglo, hasta el año 2042. Lo que supone cerca de mil millones en total por una autovía que costó sólo 169 millones solos cuando se construyó por esta empresa que sonaba tan nuestra pero que se ha ido con la música a otra parte, a los Países Bajos, dejándonos sólo un poco más solos.

Así que sin permiso de la Real Academia de la Lengua y sus polémicas soledades, yo quiero poner el acento en estos hechos que se da en la Zamora cada vez más sola: en que Ferrovial va a seguir cobrando 35 millones al año por una obra realizada en la provincia de Zamora, lo que supone para que nos hagamos una idea más de la mitad de todo el presupuesto anual de la Diputación; en que por nuestra casa de los pobres -como cantaba Atahualpa Yupanqui- “no ha pasado tan importante señor” como Rafael del Pino; y en que al final, una empresa que parecía más española que el caballo de Abascal el de Vox, se va a llevar su sede al lado de las vacas holandesas. El libre mercado permite que una empresa como Ferrovial pueda cambiar su sede en función de sus intereses empresariales ¡Faltaría más en un sistema capitalista! Pero también la libre expresión permite que se pueda valorar este hecho teniendo en cuenta que esta empresa ha construido muchas obras públicas pagadas con dinero de todos los españoles, por lo que parece injusto o poco agradecido al menos que se vaya de España. Y que también se pueda valorar desde la pobre Zamora por la que Ferrovial va a seguir cobrando hasta la mitad del siglo 35 millones al año, que se llevarán a la próspera Holanda para cotizar menos y expandirse más. O para lo que tenga que ver con sus intereses y sus objetivos. Legales sí; legítimos algo menos visto desde España y vistos desde Zamora. También habrá quien piense y diga que ya están estos izquierdistas -como confieso que soy porque el mundo me ha hecho así- “espantando” a las empresas que son las que crean los puestos de trabajo. En el caso de Ferrovial refiriéndose al gobierno de España, y en el caso de Zamora refiriéndose al gobierno del ayuntamiento, como ha insinuado algún partido de la oposición respecto de las obras municipales que han quedado desiertas. Como han quedado desiertas decenas de obras en la Diputación donde gobiernan, debido a la crisis que ha subido los precios de la construcción o porque las empresas pequeñas y medianas quiebran y abandonan. El caso es que los mismos que no hicieron ni el museo de Lobo, ni el parque de bomberos, ni el museo pedagógico –proyectos ahora todos bien enfilados y sobre todo presupuestados. Los mismos que dejaron un agujero en la Laboral donde se iba a construir un Palacio de Congresos, y que antes construyeron por una minucia que costó cinco millones un edificio municipal tan fantasma como su impulsor. Y los mismos que han cambiado un vivero de empresas magnífico por un parque tecnológico para lo mismo pero más “silver”, gastando una millonada; o que proclaman su prioridad rural mientras invierten en diversión y promoción en la capital... Esos mismos de la derecha siguen diciendo que los gobiernos de izquierdas espantamos a las empresas. Por eso la feria del stock del pasado fin de semana, en la que sólo participaban una treintena de establecimientos, sirve para reflexionar sobre lo que ha sucedido con el sector del comercio zamorano, no tan distinto de los que ha pasado con los talleres, con la construcción o con la agricultura. Y que sin entrar a profundizar, voy a intentar resumir aquí brevemente desde mi experiencia personal. Hace muchos años cuando yo era pequeña en mi barrio había muchas tiendas de alimentación: ultramarinos que no traían nada del mar, pescaderías, fruterías, carnicerías, charcuterías y hasta casquerías. Algunas resisten, pero el comercio de barrio se sustituyó por el de los supermercados tan modernos y por los hiper con grandes ofertas. Y apenas quedan las panaderías que mantienen el pan nuestro de cada día -pese a la durísima competencia de los supermercados que atraen con las barras de pan tan ligero como barato- y que siguen fabricando los dulces caseros y tradicionales de toda la vida. Cuando fui maestra de pueblo, todavía había tiendas en las que comprar lo esencial al menos, y tomar un café o un vino en compañía. Pero también se han cerrado, y los de los pueblos vienen a comprar al “Erosky”, que ha cambiado de nombre y que de vez en cuando vende productos de la tierra. A la vez, se han abierto algunas tiendas ecológicas de consumo cercano, pero como los agricultores y ganaderos también han dejado sus explotaciones cercanas, tienen muchas dificultades para seguir adelante. Las grandes superficies comerciales se comieron el comercio especializado. Primero desaparecieron las sastrerías a favor del “pretaporter” –hace mucho-, y luego fueron cerrando las mercerías, droguerías, ferreterías, jugueterías, bazares, floristerías y librerías. Esas tiendas donde te atendía el personal también especializado, y que hoy sobrevive pese a esos hábitos de consumo de los zamoranos que hacen turismo comercial los fines de semana a los grandes centros comerciales y de ocio de Valladolid o más allá. Ocio que desaparece también de Zamora y de sus cines, teatros, restaurantes, bares y lugares para conversar. Se mantienen los quioscos de chuches, pero han desaparecido los de prensa escrita, donde cada uno colgaba bajo el brazo el periódico de su ideología y las revistas que demostraban su grado de intelectualidad. (Fuera del quiosco recuerdo que se vendía Mundo Obrero). Lo que ha sucedido con la desaparición del pequeño comercio no ha sido porque alguien espante a las pequeñas empresas, sino porque los clientes, usuarios y ciudadanos hemos cambiado nuestros hábitos de consumo hacia esos centros más grandes, a costa de cerrar la tienda de barrio y el bar del pueblo. Y sobre todo porque las grandes empresas han competido con todas las leyes a su favor hasta hundir a las pequeñas y medianas, y dejarnos más solos y más vacíos. Y encima comprando por internet para rematar a los supervivientes del comercio de barrio en las ciudades y el ambulante en los pueblos. Al final acabamos todos en el chino, que tiene de todo. Lo sucedido con el comercio de mi vida, también ha pasado con las empresas de otros sectores, que no salen espantadas por las políticas de izquierdas que sólo exigen un trabajo honrado como a los trabajadores, sino que durante años han sido objeto de competencia hasta acabar con las pequeñas. Y de corrupción. Primero, acabando con la competencia a base de bajar los precios incluso hasta tener pérdidas en las adjudicaciones públicas. Después, exigiendo modificados cuando se demuestran las pérdidas que ya estaban previstas. Y antes y después, actuando en connivencia con el poder político que compartía los fines y que recibía dinero, contrataba a cuñados u otros parientes, o les llevaban de putas, con perdón, a cambio de adjudicar obras o servicios. Todo para acabar marchándose a otro país para pagar menos impuestos, como ha hecho Ferrovial. Esa empresa que como otras no hemos visto en Zamora, y que sin embargo va a recibir dinero por construirnos una autovía que cuando se acabe de pagar estará llena de baches. Y que pagará más o menos impuestos en el país de la leche, la mantequilla y los tulipanes. Ni en España ni en Zamora. ¡No es la economía, estúpidos! Creo que es el capitalismo, y que ya no somos idiotas.