La celebración este 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer llega en momentos convulsos y de enfrentamiento para la coalición de Gobierno PSOE-Unidas Podemos y, precisamente, en asuntos relacionados con el feminismo. Ambas formaciones se encuentran en plena guerra interna e inmersas en dirimir cuál de las dos lidera la conmemoración del Día de la Mujer. Además, por si había poca leña en el fuego, se ha precipitado la reciente aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley por el que la representación paritaria, mujeres-hombres, deberá cumplirse en ciertos ámbitos privados y públicos. Al que se suma la reforma de la controvertida ley del “sólo sí es si” y la ley trans, que no convence a todo el mundo.

Parece que los dos partidos, cada vez más distanciados, han entrado en la pugna por ver cuál se erige en adalid del progresismo feminista. Sin duda, el movimiento renovador por la igualdad de género es más que necesario, pero eso no obsta para que nadie trate de patrimonializarla, porque no es patente de corso de ningún partido ni asociación ese supuesto liderazgo. Al contrario, el reiterado manoseo que pretende obtener rendimientos en las urnas está muy alejado de lo que muchas féminas anhelan a la hora de defender sus derechos de igualdad. Muchas de ellas se sienten, más bien, utilizadas como moneda de cambio para la consecución de fines partidistas. Otras tampoco se sienten representadas en estas manifestaciones que consideran sectarias. Sin olvidar, por supuesto, las que se sienten desprotegidas ante el maltrato por el propio sistema o las que piensan que la paridad debe estar avalada por la meritocracia y no por razones de mera estadística. Sentimientos diversos y todo en medio de esa tormenta desatada que mantiene en vilo la agenda política y, especialmente, a la opinión pública.