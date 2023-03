En la Rúa de los Francos, justo donde se alza la Residencia de las Hermanas del Amor de Dios, hace tiempo, no sabría calcular cuánto, en una ventana de la segunda planta cuelga un cartel que me llama poderosamente la atención. En una sola frase se condensa no sé si un grito desgarrador o una petición desesperada: “No nos hagan invisibles”. Quienes habitan esa residencia modélica en todos los órdenes y sentidos, además de las monjas, lo son aunque lleven pantalones, es gente mayor, son ancianos. Son parte de esa generación extraordinaria en la que se cebó el Covid 19 en aquellos días horribles de confinamiento, de triajes siempre negados, de olvido, de dolor y de muerte.

Es responsabilidad de todos nosotros no hacer invisibles a quienes nos precedieron, a quienes abrieron camino, a quienes regaron con el sudor de su frente la prosperidad que en otro tiempo gozó Zamora. No sé cuántas personas habitan esas habitaciones que se intuyen primorosas tras los visillos y cortinas que acogen la intimidad de ese lugar, me atrevería a llamarlo sagrado, que es el dormitorio, la alcoba, el sitio donde nos encontramos con nosotros mismos, donde reflexionamos, reímos y lloramos, donde rezamos o le protestamos a Dios cuando las cosas no salen como nosotros queremos, como si Dios tuviese la culpa de nuestros humanos errores y desventuras.

“No nos hagan invisibles”. Me llega al alma. ¿Por qué hay que hacerles invisibles? ¿Acaso no son personas como usted y como yo? Que yo sepa son de carne y hueso. Con sentimientos. Con corazón. Con grandes dosis de amor. Personas que seguimos necesitando por mucho que algunos piensen que son un estorbo. ¡Por Dios! Lo que daría, mi vida si fuera preciso, por traer a mi buena madre de donde quiera que esté, presumo que en el cielo, porque era más buena que el pan. Hoy, precisamente hoy, se cumplen dos años desde que mi buena madre partiera en pos de una luz de la que me venía avisando y que no era la tenue bombillita que le dejaba encendida toda la noche.

Las personas que habitan la Residencia del Amor de Dios, son viudas, hermanas, madres dispuestas a seguir ejerciendo esa misión, a veces ardua, que nunca se acaba, que se ejerce las 24 horas del día: la de madre, con sus hijos biológicos y con los que no lo son. Somos menos huérfanos sabiendo que allí hay albergadas muchas madres. ¡Cómo para hacerlas invisibles! Me niego a cometer semejante injusticia. Me niego a someterlas al triaje del olvido. Por favor, vamos a darles visibilidad, amarlas y valorarlas porque, luego, puede ser demasiado tarde.