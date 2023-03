Arco: si se pareciera a algo ya no sería el todo

Sin duda que el arte de nuestros tiempos, el arte contemporáneo, no es un “producto apto para todos los públicos” pero, pensándolo mejor ¿por qué no lo es? Quizás no todos nos enfrentemos de la misma manera a este tipo de obras y en la inmensa parte de los casos mayoritariamente desconocemos (de forma casual o buscada) la información necesaria de la gestación, el proceso de producción y el propósito del autor. Este arte snob, erudito o sin un sentido aparente “en su ser” nunca nos deja indiferentes. Vayamos sobre el terreno.

El pasado domingo de un ya cansino congelado febrero tuvimos la oportunidad de visitar ARCO Madrid (Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España). A pesar del exorbitado precio de la entrada para el público no profesional, la recepción del recinto ferial de Ifema era un hervidero de multitud de público de todas las edades y condiciones. En el ánimo de todos nosotros estaba el disfrutar de la sorprendente amalgama de frescura, pensamiento, investigación, reivindicación y casualidad cósmica-quimérica de los doscientos diez stands y los veinte proyectos de artistas. Imprescindible en la entrada la vigilancia de los bolsos. Estos no deberían ser demasiado grandes para evitar tentaciones que escaparan a los múltiples controles planteados en los dos pabellones. Las mochilas estaban prohibidas, habida excepción de aquellas que camuflaran su versatilidad en cuanto a la conversión en bolsos con sus asas genialmente extensibles. ¡Y dentro! Nuestro primer paso, un maravilloso tropiezo con una de las múltiples galerías barcelonesas que amparaba la sección temática de este 2023 “El Mediterráneo: un mar redondo”. Nos impactó una enorme campana de Tàpies rodeada de una serie de cuadros de metacrilato con sutiles burbujas interiores calentadas a modo de pequeñas cavidades en las que arrancaban chorretes de pintura negra que se dispersaban a modo de improvisados bastones. Al dibujar las formas que graciosamente habían producido y recreando el proceso con los dedos (con la necesaria precaución), un amable galerista que se había fijado en nuestros flamencos movimientos nos invitó a visitar otros espacios. Cerca contemplamos el cuadro más caro de Miró que allí se exponía (dos millones de euros) y, viendo la imposibilidad para los comunes de su adquisición, seguimos ruta. La subjetividad es tan inmensa como el universo del ser humano, siempre creando, mudando y deconstruyendo Con el recuerdo fresco del éxito de Meliza, mi vista se detuvo en un gran panal de madera. Un encantador marchante italiano dejó sus quehaceres cerrando la pantalla de un pequeño Apple para adentrarnos en el eslabón filosófico necesariamente relacionado con la incapacidad del ser humano para interaccionar con su medio. Resulta que en un paseo por la bella Toscana aquel carpintero, picapedrero y escultor había tenido a bien fijarse en este desgraciado fenómeno global: la desaparición de las abejas. En un anhelo compositivo romántico y acompañado por una azotada tormenta metafísica, tomó varios cantos de piedra volcánica y un madero a modo de báculo que revistió en su taller de níquel. La sagrada comunión del panal, las piedras pulidas y el bastón, según su autor, anticipan un futuro en el que consigamos por fin otorgar coherencia a los problemas vitales que nos acucian. Llenos de espiritualidad, la siguiente parada nos abrumó con una maraña de papelería tejida a modo de inútil cortinaje; la composición vertical de los votos de un plebiscito nacional que llamó a cambiar, o no, la constitución vigente en Chile en 2020. Impresionante puesta en escena para continuar deleitándonos en diversos stands con más y más imaginación, colorido y explosión de propuestas. Tocaba ya una parada técnica propiciada por la natural bondad y loable altruismo proporcionado por una marca de café que ofrecía degustaciones gratuitas a la par que minimalistas todo hay que decirlo, en su espacio cool, eso sí. Una vez repuestos nos quedaba la presencia de enriquecedoras performances: etéreas bailarinas plateadas con sus movimientos delicados enarbolados gracias a la luz de un minúsculo proyector que nos transportaban a las cajas de música de nuestra infancia, un mecano con libros abiertos y plumas escribiendo en ellos en perpetuo palpitar para plasmar la estresante inmediatez que esclaviza la información y para sacudir nuestras conciencias, una plataforma giratoria albergaba un esbelto maniquí envuelto en un vestido de alta costura confeccionado con cristales recogidos tras un tiroteo entre narcos en Culiacán en 2019. Nunca nos deja indiferentes la siempre genial mexicana Teresa Margolles. Había más mucho más, miles de historias y ensoñaciones de las cuales no tendríamos suficientes líneas para poder completar. Pero no queremos dejar esta borrachera sin sacar orgullo patrio de una de las copias fundidas (7/8) del artista zamorano presente en la feria. La maternidad de Baltasar Lobo, pieza fundida en bronce en 1969 la cual ha recorrido exposiciones tanto en Francia como en Alemania y ahora se nos ofrecía, sensual y suntuosa, por la módica cantidad de doscientos mil euros, portes no incluidos, aunque el galerista nos confirmó que entre tres personas se podría cargar…. Ahí lo dejamos. O aún no, porque estamos casi seguros que pocas de las carísimas piezas han conseguido embaucar a los escasos compradores, pero sí perseveramos en la creencia de que la expresividad artística contemporánea cautiva cada vez más a miles de seguidores. Tiempo y perseverancia. Es un hecho el número ingente de galerías y museos que se van extendiendo por nuestra geografía. Desterremos de este arte el mito de “no lo entiendo”. La subjetividad es tan inmensa como el universo del ser humano, siempre creando, mudando y deconstruyendo. Es una certeza que a todos nos gusta lo nuevo, lo innovador y lo rompedor porque confesémoslo, lo original si se pareciera a algo, ya no sería el todo.