Pegar unas hostias a alguien sale muy barato. Es lo primero que pensé cuando leí el titular del periódico: “Pagará 180 euros por ofrecer unas hostias a un agente ambiental en Zamora”. Mucho menos tuvo que pagar quien, hace más de 30 años, propinó unas buenas hostias a este escribiente en las fiestas de una localidad, que no voy a nombrar por si el energúmeno aún recuerda la escena y me busca. Digo que mucho menos porque solo le cayeron unas pocas de las antiguas pesetas. Unas hostias por pedir un helado en la barra del bar del impresentable. “¿Por un helado? Hombre, sería por algo más. Estarías algo piripi y, en vez de pedirlo con educación, exigirías un helado con muy malos modos y maneras”, estarán pensando. Pues se equivocan. Pedí un Drácula. Así, como suena. ¿Recuerdan ese tipo de helado? No sé si aún se vende. A mí me encantaba. Incluso cuando salía de fiesta con los amiguetes, yo solía devorar un Drácula y ellos se hinchaban a ginebra con limón, naranja o lo que cuadrara. Y en ocasiones este menda pedía algo muchísimo peor: un batido de chocolate. ¡Ya ven qué rarezas!

Bueno, el caso es que, tras pedir un Drácula, el susodicho va y me suelta: “Drácula será tu puta madre”. Así, con esas hermosas palabras. Y yo le respondo que Drácula es un helado. Y él, sin pensarlo dos veces, me arrea unas buenas hostias en la cara. Y allí quedé, con las hostias, mientras el macho fanfarroneaba de su machada. El resto pueden imaginarlo: denuncia en la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Benavente, decisión judicial y castigo al infractor. Aunque no lo he dicho, yo salí del juicio más feliz que una perdiz, porque él llevó un abogado y yo me presenté únicamente con lo que tenía a mano: las hostias, el relato de los hechos y dos testigos que habían presenciado la trifulca. Y gané, claro. Por ahí tengo la sentencia: “El condenado pagará 1500 pesetas, debiendo permanecer bajo arresto domiciliario durante quince días”. Entonces me pareció que el fallo era ridículo y que el condenado se hubiera merecido muchísimo más. Pero al menos quedé satisfecho porque se había restituido el honor, cuestión que por aquel entonces me preocupaba tanto o más que en la actualidad. Las hostias, sin embargo, solo deberían compartirse en misa, en el caso de que ustedes asistan a los actos religiosos donde se ofrecen las obleas consagradas, o disfrutarse en una velada doméstica, acompañadas de un chocolate a la taza Ya ven que apenas hemos cambiado y que las hostias seguimos dándolas a diestro y siniestro, cuando se nos cruzan los cables, que son muchas más veces de las que imaginamos. Hostias físicas, es decir, cachetes, bofetones, puñetazos, etc., y hostias verbales, es decir, insultos, humillaciones o mofas, que a veces duelen mucho más que las otras. Hagan memoria y seguro que encontrarán ejemplos de ambas. Sin ir más lejos, hace quince días yo presencié una de tres pares de narices en una calle céntrica de Zamora. Nunca había visto algo parecido en una ciudad que presume, y con razón, de ser pacífica. Si no llega a salir la Guardia Civil de la Comandancia, aquello hubiera terminado muy mal. Las hostias, sin embargo, solo deberían compartirse en misa, en el caso de que ustedes asistan a los actos religiosos donde se ofrecen las obleas consagradas, o disfrutarse en una velada doméstica, acompañadas de un chocolate a la taza, un café o un chupito de hierbas, como sugieren desde Pan de Ángel, la empresa de Cipérez (Salamanca) que elabora las mejores obleas (es decir, hostias) del mundo.