Éramos pocos y… Por si acaso nos faltaban polémicas y entretenimiento con la ley del “Solo sí es sí”; con el caso “Mediador”; con la petición de fuertes penas para el exministro Jorge Fernández Díaz y la cúpula de Interior del Gobierno Rajoy; con esos más que sospechosos mensajes entre el presidente de la Audiencia Nacional y el ex secretario de Estado de Seguridad, segundo de a bordo del citado Fernández Díaz; con la ya inaplazable reforma de las pensiones; con el juicio a la independentista catalana Laura Borrás por trocear contratos para favorecer a un amigo, con… (¿sigo?), el miércoles nos desayunamos con una de esas noticias que te dejan medio noqueado: Ferrovial anunció que se va, que traslada su sede social, a los Países Bajos. Su presidente, el más que multimillonario Rafael del Pino, lo soltó así, sin anestesia ni nada, sin negociar con las autoridades. El revuelo, claro, fue tremendo. Y se politizó en cuestión de segundos. Aquí pase lo que pase, se trate de lo que se trate, todo gira enseguida hacia la política; mejor dicho, hacia el partidismo. Ya me gustaría a mí que algunas cuestiones, verbigracia, la que nos ocupa, se enfocaran con visión de Estado, con la mira puesta en el bien común, pero está visto que no es posible, y menos cuando se aproximan elecciones y todas las decisiones parecen enfocadas a las urnas.

Y ahí, en ese terreno de juego, hay que situar las reacciones a la espantada de Ferrovial, que ha tratado de justificar su huida con argumentos que no se cree nadie. Que si más estabilidad jurídica en los Países Bajos que en España, que si es un paso necesario (irse a Ámsterdam) para cotizar en Nueva York, que si la internacionalización confiere más prestigio a la empresa… -La pasta, el dinero, pagar menos, don Austresigilio, y lo demás son paparruchas, tomarnos por tontos, asegura don Sidronio, que está más cabreado que un enfermo que lleva un año en lista de espera. -Eso está más claro que el agua clara. Lo chocante es que todavía traten de convencernos con explicaciones que huelen a más falsas que un billete de 510 euros, replica don Austresigilio, que tampoco oculta su malestar. -Mire usted, si tienen derecho a irse, que se vayan, pero que no nos tomen el pelo ni se hagan las víctimas porque no lo son. -Y, de paso, que devuelvan las ayudas que han recibido y el importe de los ERTES que les pagó el Gobierno cuando pintaban bastos y andábamos con la crisis. Domina bien la ingeniería financiera hasta el punto de que, según inspectores de Hacienda, se pone como ejemplo a Ferrovial para ilustrar cómo se puede reducir al mínimo la factura fiscal. A la hora de pedir, cambia la cosa Y los dos se lanzan a buscar datos llamativos, esos que han comenzado a publicar algunos medios (no todos) y los intercambian entre gestos primero de sorpresa y después de rechazo. Entre las cifras barajadas llaman la atención algunas: Ferrovial se ha adjudicado más de 1.000 (MIL) millones en contratos desde que gobierna Pedro Sánchez; desde 1991, el montante de adjudicaciones de obras del Ministerio de Fomento asciende a casi 9.000 (NUEVE MIL) millones; la empresa no ha pagado impuestos de sociedades en España desde la pandemia, según figura en sus cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, o sea, que no son especulaciones ni manipulaciones oficiales o de periodistas apesabrados. Además, Ferrovial solo ha tenido que pagar el impuesto sobre beneficios en tres ejercicios (2014, 2018 y 2019) durante la última década. En el resto de años se ha librado de pagar al registrar pérdidas en España o aplicarse los créditos fiscales acumulados. Al parecer, domina bien la ingeniería financiera hasta el punto de que, según inspectores de Hacienda, se pone como ejemplo a Ferrovial para ilustrar cómo se puede reducir al mínimo la factura fiscal. Es decir, este terreno lo maneja para pagar poco. A la hora de pedir, cambia la cosa. En la maniobra de Ferrovial hay otro componente que excede de lo económico. Se trata de lo ético, de lo social. Si ya sé que cuando el dinero y los impuestos andan por medio lo moral no cuenta, pero Ferrovial nace en los años 50 en España, crece en España, se asienta en España y desde España inicia su camino internacional y va acumulando beneficios. ¿Eso no cuenta a la hora de pegar una puñalada trapera al nombre y prestigio de España?, ¿se quejaban estos años en los que obtuvo contratas por 1.000 (MIL) millones. No estorbaría que nos respondieran, sobre todo Rafael del Pino mientras repasa su fortuna calculada en unos 3.800 millones de euros, pese a la “inseguridad jurídica”. Casi ná.