De puertas y otras cuestiones

De puertas, en Zamora, sabemos mucho, muchísimo, como que tenemos hecho un máster. La cosa se remonta a siglos atrás. Ese conocimiento esa sabiduría ‘puertológica’ nos la ha proporcionado secularmente el, durante tanto tiempo, llamado “portillo de la traición” ahora conocido como “de la lealtad”. En cuestión tal podemos dar lecciones. Por eso no se entendía bien que por una puerta que, encima, es de atrás, el Ayuntamiento fuera a cerrar un negocio.

Conocemos los percales de urbanismo y cómo se las gastan: tolerancia cero, flexibilidad ninguna. Como que no quedan ganas de abrir negocios. Es más fácil cerrarlos que embarcarse en esa aventura. Hay muchas leyendas, no sé si urbanas o rústicas, corriendo por la muy noble. Por fin se ha abierto la segunda puerta de Ale-Hop. Ya no peligran los diecitantos puestos de trabajo que habían empleado sobre todo a gente joven y, por cierto, maja. La vaca que da la bienvenida al establecimiento continuará su trabajo de vigía durante el tiempo que dure el negocio. En cuanto deje de dar dividendos, liquidación y candado.

Es una pena la situación en la que se encuentran las calles tradicionalmente comerciales de Zamora. Entre lo que se alquila y lo que se vende, casi suma un cierre total. Ni las franquicias nos duran más allá de algún tiempo que ni siquiera es razonable. Me gusta cuando salen emprendedores de la tierra y echan a andar contra viento y marea. Doy la enhorabuena a Beatriz Lozano López, joven empresaria llena de ideas, no sólo por no arrojar la toalla, sino por su intento constante de revolucionar el comercio con eso, con ideas novedosas que siempre son bien recibidas.

Animo a los emprendedores a que lo intenten y al Ayuntamiento a que les facilite las cosas. Hechos, no palabras. Hechos como los que avalan al presidente de la Diputación, Francisco José Requejo. Su apuesta por el queso le precede. Ahora se ha empeñado en los Vinos de la Sierra de la Culebra y se ha convertido en su mejor embajador. Lo que tenemos que hacer los zamoranos es consumir lo nuestro, lo que producimos. Nuestro vino, nuestro queso, nuestra miel, nuestros chupitos como los de Panizo de fama internacional, nuestros garbanzos, nuestros pimientos y dejarnos en paz de introducir alimentos, tanto comestibles como bebestibles, ajenos a la tierra.

Que sean muchas las puertas delanteras y traseras que se abran en Zamora. Que los Vinos de la Sierra de la Culebra tengan éxito y gocen fama. El esfuerzo de los productores merece el respaldo unánime de todos nosotros. Y que los emprendedores no desfallezcan. Que vuelva el esplendor comercial a Zamora.