¿Usted o yo?

La libre expresión, como muchos sabrán, es el derecho, aunque podría tildarse de recurso político, que cada ser parlante puede utilizar para dar libremente su opinión sobre algo o alguien, sin necesidad de medir ni una sola de las sílabas de su mensaje, sin pensar en la repercusión o el impacto que pueda generar. Al final y al cabo, es libertad de expresión, un derecho fundamental por el cual miles de personas perdieron y pierden la vida.

Ahora bien, su uso es legítimo en todos los casos. Es decir, si yo me quisiera dirigir al lector, aquí presente, como un asesino, terrorista, hijo de puta o, peor aún, analfabeto, podría hacerlo y no habría consecuencias, pues estoy recurriendo a mi derecho.

¿Ganarte en una discusión? Ni se me pasaría por la cabeza, pues existen más factores a tu favor que al mío. Para empezar, vosotros sois muchos y yo uno

Sin embargo, el lector se mostrará claramente ofendido por mi libertad y hará que él, a su vez, utilice su derecho para machacar al emisor de semejante falta de respecto. Respecto. Pero, ¿eso sigue siendo vigente? No es un derecho. Tampoco es un recurso. Ni una fuente. Ni un alimento. Ni tan siquiera es un juego popular entre los párvulos. Entonces, ¿por qué tendría yo que conocerlo?, ¿Por qué intentas ligarlo al derecho de libre expresión? No estamos en los debates que se generaban en Roma en su antiquísimo Senado. Ni nos encontramos en los viejos Parlamentos estadounidenses. Y, por supuesto, no estamos en una cafetería del siglo XVIII discutiendo con argumentos, educación y moderación un escrito, una ley o una decisión. No, queridísimo inculto lector, nos encontramos en España, en un lugar cualquiera de ella, en el que ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión sin necesidad de recurrir a filtros como la educación, el respeto, la moderación, los argumentos o los, extrañamente llamados, valores.

¿Ganarte en una discusión? Ni se me pasaría por la cabeza, pues existen más factores a tu favor que al mío. Para empezar, vosotros sois muchos y yo uno. Y para acabar, vosotros sois los muchos pobres y bien instruidos lectores, mientras que yo soy EL todopoderoso sabelotodo escritor. Y ya se sabe que sin seguidores uno puede acabar sin cabeza (sino que le pregunten a Luis XVI).

¿Celebrar una discusión en contra de la libertad de expresión, sin medir mis palabras, sin valorar las consecuencias y sin recurrir a quien me siga? Nunca amado lector, nunca. No quise ofenderle. Ni quise que leyese este escrito. Ni tampoco quise que se parase a pensar en lo leído.

No lector, usted habrá comprendido que simplemente estaba ejerciendo mi derecho a la libre expresión.

Aris Maón