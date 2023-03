No neguemos el bullying

Intento explicarme porque se niega la existencia del bullying en casi todos los colegios, aunque no digo yo que las estadísticas sean muy fiables al decir que en cada colegio hay al menos un caso de bullying, tampoco creo que se aparten mucho de la realidad.

Comprendo que es difícil aceptar que en algunos colegios existe algún caso de bullying , que eso da descredito al colegio, y que activar un protocolo de seguridad ante un acoso no es nada fácil e implica que tanto los profesores, director o directora tengan ante si un verdadero quebradero de cabeza, pero también implica que de no hacerlo, y no vale la excusa de que no lo sabían porque si verdaderamente les importan sus alumnos y no solo su aprendizaje, si no se implican ellos las personas que deben tomar medidas cuando ocurren casos como el de las adolescentes de Sallent(Barcelona) quedara sobre sus conciencias lo ocurrido. No siempre terminan estos casos en suicidio, pero lo que sí puedo asegurar es que termina en una vida destruida, en una vida irrecuperable en su totalidad.

El bullying, en la mayoría de los casos, permite seguir viviendo, pero con una vida que podía haber sido distinta, y si en algunos casos, los menos, se presenta una denuncia y casi siempre por parte de los padres cuando pueden darse cuenta de lo que está ocurriendo, la justicia les defrauda.

Parte de la juventud ve su vida destruida por algunos de sus compañeros o falsos amigos, y esto lo arrastran de por vida, queda marcada la persona que lo ha sufrido, porque el bullying no es ninguna tontería. Es fácil decir que siempre los estudiantes se han peleado, se han mofado o insultado a otros durante sus épocas de colegio, pero esto no es lo mismo, no lo podemos comparar, porque antes todo quedaba tras las puertas del colegio y a partir de ahí todo se arreglaba, ahora todo se extiende a cuanto alcanzan las redes sociales, y es como una bola de nieve que crece y crece sobre el chico o la chica acosados, a veces es demasiada carga para soportar.

Todos en la medida que nos corresponde debemos intentar evitarlo o seremos parte de la destrucción de vidas que podían haber sido diferentes.

