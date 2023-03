Según he sabido, hace unos días, Bertín Osborne, en un programa de televisión, dijo que nunca había estado enamorado. Lo primero que pensé, tras asegurarme de que, efectivamente, había sido así, fue: pues peor para él, porque se ha perdido uno de los mejores regalos que te puede dar la vida.

Días después, el señor Osborne, cuando se enteró de que su ex mujer, Fabiola Martínez, al escuchar sus palabras rompió a llorar, lo ha intentado arreglar, a su manera, pero ¿qué quieren que les diga? Que "a buenas horas mangas verdes"

Como ya he manifestado en más de una ocasión: "quien mucho habla mucho yerra", que es lo que le ha debido pasar a Bertín, como le sucede a muchos "famosos> de la tele cuando les da por largar más de la cuenta.

Pero, puesto que el tema, entiendo, lo merece ¿Qué tal si hablamos un poco del amor? Voy a ello.

Repasando las palabras del polifacético, apuesto y simpático personaje que es Bertín Osborne, a uno se le antoja repetir lo que ya quedó escrito, porque no puede dejar de sentir lástima por todas las personas que puedan haberse perdido esa etapa tan maravillosa de la vida que solo se disfruta cuando uno vive enamorado de alguien, que no de algo. Y digo que no de algo porque, aunque mucha gente recurra al vocablo enamorado para expresar lo que siente por su trabajo, por un paraje natural, por una ciudad…, solo cuando tal calificativo se emplea para manifestar el estado de ánimo que se hace patente en una persona que siente hacia otra una atracción romántica, emocional, física, sensual, de cercanía y proximidad, e incluso sensorial y espiritual, podemos decir que está correctamente utilizado.

Y si cierto es que el enamoramiento es esa fase maravillosa de la relación entre dos seres humanos, que comienza cuando, tras conocerse, ambos sienten esos tipos de atracción mencionados; de igual forma podríamos concluir que tal etapa es pasajera y que solo cuando fructifica da paso al amor, que es la fuerza que, cual planta agradecida, si se cuida y alimenta puede perdurar toda una vida.

La mayoría de los que han investigado sobre tal sentimiento, si tuvieran que responder a la pregunta: ¿Qué sabe usted del amor? contestarían: ¿Del amor?... Del amor solo sé que se acaba

Y del amor, ¿qué podríamos decir del amor?

Pues, sinceramente, mucho me temo que no demasiado pues, tras haber leído algo de lo que varios de los que han estudiado y escrito sobre él, aseguran, mi conclusión es que es un sentimiento que cada persona que cree haberse topado con él, describe de forma diferente. Unas lo definen como algo interior que implica cariño, afecto, compromiso, respeto… por la persona amada; y no sé cuántas como algo que cuando llega se hace notar, pero que cuando se empieza a ir no se sabe si es mejor intentar retenerlo o dejarlo marchar. Sea como fuere, de cuanto he podido descubrir acerca del amor, deduzco que la mayoría de los que han investigado sobre tal sentimiento, si tuvieran que responder a la pregunta: ¿Qué sabe usted del amor? contestarían: ¿Del amor?... Del amor solo sé que se acaba.

Pero no se inquieten porque, quienes tal afirmación sostienen, también mantienen que después del sofocón del enamoramiento, las personas que supieron aprender a amar, si de igual manera aprendieron a convivir, respetar, confiar y compartir, tendrán mucho camino andado para llegar al final de sus vidas dando gracias por todo lo recorrido.

O sea, que sí finita puede ser la etapa del enamoramiento, la que viene después, es decir, la del amor, suele tener una duración directamente proporcional al empeño que ambos miembros de la pareja pongan por cuidar su jardín.

Hoy, por desgracia, “la jardinería”, con todo lo que hay por el mundo, es práctica en desuso; de ahí que sean muchas las plantas que se marchitan dejando huérfanas a las flores que les puedan haber salido.

Espero que ustedes, estimados lectores, sepan de qué estoy hablando. El señor Osborne, aunque diga que nunca ha estado enamorado, seguro que lo sabe, porque ha tenido dos esposas, varios hijos (por suerte, o por desgracia, uno discapacitado) y cuantas mujeres ha querido (según el mismo reconoce); razones más que suficientes para que se pueda decir de él, que ha sido muy afortunado en eso que llamamos amor.

"Aunque ya nada pueda devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no hay que afligirse, porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo" (La "Oda a la inmortalidad", poema del romántico inglés William Wordsworth, inspiró la película “Esplendor en la hierba”, que recomiendo).