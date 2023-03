Estoy enojada, muy enojada. Estimo que mis derechos se están conculcando permanentemente. Que las palomas que todo lo ensucian, todo el santo día defecando sobre nuestras cabezas, que la rata como un gato de grande, que se pasea por una céntrica calle de Zamora, que las siempre trabajadoras hormigas o las repugnantes cucarachas, tienen no sólo más derechos que yo, sino que sus derechos son respetados y los míos, alguien, se los pasa por el arco del triunfo.

Estoy hasta el moño y un poco más arriba con la ley de bienestar animal. Uno de los muchos absurdos emanado de este Gobierno y más concretamente de la parte morada que parece no tener otro pito que tocar que el de dar la vuelta a todo, poniéndolo patas arriba y del revés. Esta ley va a traer cola. Y nunca mejor dicho. Una ley que está cabreando a todos por igual por lo absurdo de algunos de sus postulados, por no decir todos ellos.

La ley valenciana que protege los derechos de los animales, la conocida y no bien recibida Ley de Bienestar Animal, ha sido aprobada en Les Corts con los votos del Partido Socialista de Valencia, Compromís y Podemos, es decir, los de siempre, y el rechazo de todos los grupos de la oposición, es decir, también los de siempre. La norma, que tiene como objetivo velar por la seguridad de todos los ‘seres sintientes’, como se dice en el texto, ha llevado a situaciones descabelladas y un tanto surrealistas.

Concretamente, el artículo 6 obliga a "impedir que los animales depositen los excrementos en aceras, paseos, jardines y, en general, en espacios públicos o privados de uso común. En caso de que los depositen, hay que retirarlos y limpiar inmediatamente, adoptando las medidas oportunas de limpieza para evitar que los animales ensucien la vía pública". Hay que ir provistos de detergente y manguera antes de salir a la calle con el fiel amigo del hombre. Pero, eso no es lo peor.

Lo peor es que esta ley que para nosotros quisiéramos los humanos, tan olvidados por la parte morada del Gobierno y aún el propio Gobierno, obliga a los invidentes y servicios de emergencias a recoger los excrementos de sus perros. A los primeros no les va a quedar otra que llevar un geolocalizador porque, a ver, las sanciones van de 100 a tres mil y 45.000 euros. Menos mal que no han tocado los festejos taurinos y a la caza que, no obstante, tienen en el punto de mira.

Ya verá usted en cuanto Ione Belarra se dé cuenta que las plantas también son ‘seres sintientes’. Pueden presentarse malos tiempos para las floristerías. Una flor cortada puede constituir un delito de ‘floricidio’.