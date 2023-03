Un servidor, que también ha utilizado alguna vez la expresión, o el término “gente de bien”, cuando lo ha hecho, ha querido referirse a la gente íntegra, es decir, a esa gente que, cuando es consciente de sus posibilidades y ha alcanzado cierto grado de madurez, casi siempre dice lo que piensa y hace lo que puede y debe, y no solo lo que quiere, procurando ser respetuosa con los demás.

Para quien suscribe, gente de bien es la gente honrada, esa gente que está más por vivir y dejar vivir que por enredar, por unir que por separar, por intentar ser más comprensiva y tolerante que radical, por mirar con ilusión al futuro más que por remover el pasado con deseos de venganza.

Es gente de bien la que cumple lo que promete, la que no abusa de la demagogia, la que se esfuerza por educar en principios y valores; en definitiva, esa gente que está más por predicar con el ejemplo que por intentar ganarse a los demás con el engaño y la mentira.

Gente de bien, estimados lectores, ustedes lo saben, la hay en todas partes, en todos los sectores y en todos los colectivos de la sociedad y, por supuesto, y permítanme que lo resalte de manera especial, en el colectivo LGTBI; un colectivo tan sensible como diverso que, lejos de seguir siendo, como atrás lo fue, señalado y a veces hasta estigmatizado, hoy, gracias a esa educación en principios y valores que está propugnando la libertad como el primero de los derechos fundamentales, ha propiciado que los gais, las lesbianas, las personas trans, las bisexuales, las intersexuales y cuantas otras puedan poseer cualquier carácter diferenciador de su orientación sexual o su identidad de género, formen parte de la sociedad actual como cualquier ciudadano más.

Para hacer valer los derechos humanos en todos los ámbitos y de todos los colectivos, al tiempo que se debe reconocer la diversidad, hace falta legislar, y legislar bien

Por ello, para hacer valer los derechos humanos en todos los ámbitos y de todos los colectivos, al tiempo que se debe reconocer la diversidad, hace falta legislar, y legislar bien, para que, a ser posible, en el futuro más próximo nadie se pueda sentir ignorado, apartado y mucho menos despreciado por nadie en razón de su raza, nacionalidad, idioma, religión, orientación sexual, identidad de género, opinión política o de cualquier otra índole, posición social o económica…

Todo lo que estamos viendo, e incluso viviendo más o menos de cerca con esto de las leyes “del aborto”, “del solo sí es sí”, “de los trans”, etc., es un mal menor que teníamos que pasar y que, espero, poco a poco vayamos superando, a la vez que asimilando y encauzando debidamente, pues lo que nunca puede hacer una sociedad es vivir de espaldas a la realidad.

Y como es un hecho incuestionable que ha habido y sigue habiendo demasiada pornografía al alcance de todos; muchos casos de violencia de género, de pedofilia, de pederastia; muchas mujeres que, tras quedarse embarazadas sin desearlo, han abortado o se lo están pensando -duro, durísimo-; muchas personas homosexuales que no podían manifestar abiertamente sus sentimientos; no pocas “trans”, “bi” o “inter”… a las que les costaba lograr un equilibrio psíquico, físico y hasta emocional, al no poder alcanzar su plenitud de sentimientos porque les era muy difícil llegar a ser lo que se sentían, siendo lo que eran, etc.; pues hay que decir con enorme satisfacción, que todo lo que ha podido contribuir a que las personas con una orientación sexual o una identidad de género distinta a lo que antaño se consideraba normal puedan haber ido “saliendo del armario” -dicho de manera coloquial- y otras en situaciones muy comprometidas puedan haber tenido ayudas para resolver sus problemas, es sin ningún género de dudas un gran avance.

Y, si bien la orientación sexual tiene que ver con quién te atrae -romántica, emocional y sexualmente- y la identidad de género con quién eres y quien sientes que eres, una cosa muy distinta, pero muy significativa, son los matices que han quedado recogidos en las leyes que se han ido aprobando para tratar de normalizar muchas situaciones, otra los que se deban recoger en las que están por aprobar, y una muy a tener en consideración, los que se puedan ir incorporando en las reformas que, sin ningún género de dudas, se llegarán a plantear en el futuro, pues al tratarse de asuntos que se están analizando y valorando desde hace relativamente poco tiempo, seguro, a medida que se vayan sacando los pros y los contras a lo que ya esté en vigor, las leyes se podrán ir mejorando, si no a gusto de todos, si de la mayoría.

Teniendo en consideración las circunstancias, aplicando el sentido común, dejando que sean los expertos en las materias los que marquen las pautas y yendo con paso firme acercando posturas, aunque nunca sea fácil ceder, permítanme señoras y señores de la política que les recuerde algo que considero debe ser básico en sus procederes, cual es que, aunque les pueda parecer necesario correr, porque las elecciones apremian, más sensato es conducirse con prudencia en todo aquello que quieran abordar pues: “lo importante puede esperar y lo urgente siempre debe esperar”.

Y lo digo porque, a mi juicio, lo que hay que tratar de evitar a toda costa es que los posibles efectos secundarios sean irreversibles.

Es una opinión.