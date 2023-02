Una burla a todos los españoles

Si Dios no lo remedia (y Dios no se mete en estas cosas), Vox presentará mañana la moción de censura con la que viene amagando desde hace meses. Parece que el retraso se debe a que los de Abascal no encontraban el candidato idóneo. O sea, a alguien capaz de cantarle las cuarenta a Pedro Sánchez y de ofrecer a los españoles un programa de gobierno ilusionante y capaz de sacar a España del abismo en el que la han metido los bolivarianos, los social-comunistas, los (y las) feministas, los (y las) LGTBI, los separatistas, los sindicatos y, en general, la izquierda y la tropa judeo-masónica. Y, por fin, ¡albricias!, dieron con el aspirante perfecto. Los españoles estamos de enhorabuena: Ramón Tamames, una joven promesa de la política y de muchas cosas más, se enfrentará cara a cara con el malvado Pedro Sánchez para sacarlo de La Moncloa y demostrar, de paso, que quien antaño fue comunista y, por tanto, antifranquista puede encarnar hogaño todos los valores de Vox, incluidos la adoración al otrora Caudillo-Generalísimo y varios superlativos más.

Si ustedes han militado en el PCE y ya han renunciado, llamen a la puerta de Vox; quizás les hagan un hueco. Y tal vez tengan un premio. O una nómina Es probable que muchos jóvenes hayan tenido que acudir a la Wikipedia para saber de la vida y milagros de ese tal Tamames que podría convertirse en presidente del Gobierno si gana la moción. Y la primera sorpresa vendría dada por la edad: nada menos que 89 y pico; ¡como para enganchar a los muchachos! Y, luego, un breve repaso a su trayectoria dejaría KO a los lectores. Los de mi generación comenzamos a admirarle con aquella “Estructura económica de España”, que fue libro de obligada (a veces prohibida), y provechosa, lectura en muchas facultades. Tamames era un cerebro privilegiado, un intelectual que, desde la óptica marxista, descubría y ahondaba en la realidad económica española y proponía soluciones serias y viables. Pertenecía al Partido Comunista de España (PCE), sí, sí, el de Carrillo y la Pasionaria, desde 1956 y fue diputado por esta formación en las elecciones de 1977 y 1979. Intervino bastante en el Congreso; no en vano era de uno de los hombres fuertes del PCE, aunque Carrillo y algunos más comenzaran a desconfiar de su izquierdismo. Otro impacto que se llevarán quienes lean su biografía es que fue primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid en 1979 cuando Tierno Galván (PSOE) accedió a la Alcaldía. Hubo muchos que dijeron que quien regía aquel organismo era realmente Tamames mientras Enrique Tierno se dedicaba más a la representación y a dar buena imagen de una corporación democrática recién estrenada. Pero en 1981 Tamames dejó el PCE, tres años más tarde fundó la Federación Progresista, entre 1986 y 1987 estuvo en Izquierda Unida y, en 1989, entró en el Centro Democrático y Social (CDS) de Adolfo Suárez. Un carrerón, que alababan, en principio, quienes le fichaban, pero que, poco después, acababan despotricando de tal tránsfuga irredento. Y ahora llega a Vox, no se sabe con qué intenciones. De momento, a mí me parece una burla a todos los españoles. El partido ultraderechista tiene perfecto, y legal, derecho a presentar la moción y a buscar el candidato que quiera. Ramón Tamames también puede aceptar la oferta de Abascal. Nada que objetar desde el punto de vista de la legitimidad y la democracia, pero, hombre,… La maniobra suena a cachondeo, a charlotada, a show, como ha dicho Feijóo. ¿Qué espectáculo nos espera los días del debate?, ¿qué puede esperarse de esas sesiones?, ¿qué busca, en realidad, Abascal? Si sabe que la moción no va a prosperar y que Tamames, a pesar de su innegable talla intelectual, va a hacer el ridículo, ¿por qué organiza esta auténtica patochada? Solo se me ocurre una respuesta: para desprestigiar a la democracia parlamentaria, para cargársela, para que la gente se ponga en contra. Conviene no caer en esa trampa. Una curiosidad llamativa: la obsesión que tiene Vox por fichar a ex comunistas del PCE. Hay antecedentes significativos aquí: ahí está Gonzalo Santonja, hoy consejero de Cultura a propuesta de Vox y ayer destacado miembro del PCE y yerno de Grimau, fusilado en 1963 tras ser torturado y lanzado por una ventana. Fraga era ya ministro de Información del gobierno de Franco. Y también está Fernando Sánchez-Drago, que ha pasado de declararse comunista a apoyar a Vox en todo lo que sea menester, hasta en rechazar las autonomías como la de Castilla y León, que acaba de darle el premio de las Letras, bastante bien dotado. Así que si ustedes han militado en el PCE y ya han renunciado, llamen a la puerta de Vox; quizás les hagan un hueco. Y tal vez tengan un premio. O una nómina.