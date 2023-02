Zamora es más importante

El nacimiento de Zamora Sí ha provocado una serie de reacciones de varios integrantes de partidos de carácter nacional. Las personas valientes que hemos fundado este ilusionante proyecto y que queremos ofrecer una alternativa real para terminar con la discriminación que sufre nuestra provincia no vamos a menguarnos frente a las descalificaciones y el nerviosismo de los demás. Lo teníamos más fácil y no quisimos.

No nos sorprende. Éramos conscientes del escozor que Zamora Sí iba a provocar en las personas que luchan por unas siglas en vez de hacerlo por los intereses de los zamoranos, frente a los que defienden la acción de sus partidos a capa y espada antes que los intereses de los ciudadanos y vecinos de Zamora.

Zamora Sí ha aparecido en el panorama político como respuesta a la poca sensibilidad de los políticos a la hora de defender nuestra provincia. En concreto, existen posiciones políticas decisivas y, a mi juicio, injustas con la provincia de Zamora, la cual ha tenido que presenciar cómo sus representantes en los distintos parlamentos tomaban decisiones en contra del sentir de una gran mayoría.

Zamora Sí ha aparecido en el panorama político como respuesta a la poca sensibilidad de los políticos a la hora de defender nuestra provincia

Ejemplos de ello han sido declaraciones en contra de la estación del AVE en Sanabria, falta de apoyo para exigir la prometida instalación de un centro militar en Monte la Reina (Toro), la mala planificación de la sanidad rural, etc.

Estas decisiones de carácter general, autonómico o estatal, con intereses partidistas han provocado que los zamoranos nos sintamos como ciudadanos de segunda. Entendemos que les mosquea y les provoca nerviosismo que en la pequeña y humilde Zamora aparezca un movimiento que hace tambalear sus cómodas posiciones que creían bien atornilladas.

Porque por fin existe un grupo amplio de personas que quieren alzar la voz y que no van a permitir recibir lecciones que provienen de personas ancladas a las consignas de partidos que son capaces de moverse del sindicalismo y se transforman de la noche a la mañana en “liberales interesados”, que se les llena la boca con promesas electorales que nunca cumplen o que pueden llevar la bandera de la izquierda progresista y, cuando gobiernan, acaban siendo más conservadores en la gestión que sus oponentes... sabemos de quienes hablamos y seguro se darán muchos por aludidos.

Y todo ello perjudica directamente a la gente de Zamora, gente que ya no quiere tragar con más personas que viven del emponzoñamiento constante y que cada vez está más convencida de que todos aquellos tienen credibilidad cero. Menos fotos sin sentido y más trabajo. Los políticos no son influencers, aunque algunos últimamente parece que atienden más a sus redes sociales que a corregir los verdaderos problemas de los ciudadanos de Zamora.

Mucha gente que ya no quiere tragar con más personas que viven del emponzoñamiento constante y que cada vez está más convencida de que todos aquellos tienen credibilidad cero. Menos fotos sin sentido y más trabajo

Otros no faltaremos al respeto a nadie y trabajaremos como hemos hecho siempre: con rigor, profesionalidad y argumentos.

Ejemplo de ello es nuestro candidato Paco Requejo. Una persona que sabe anteponer los intereses de todos los zamoranos por encima de las siglas de cualquier formación política y existe una evidencia de ello con la excelente gestión presidiendo la Diputación. Planes provinciales duplicados en cantidad y anuales, apuesta por los emprendedores, apoyo incondicional a los productores agroalimentarios y hosteleros, creación de marcas para alimentos o Exquisiteza, el reconocimiento de la Comisión Europea por el desarrollo de la Silver Economy, la Feria Internacional del Queso Fromago, etc. Todo ello con superávit, sin deuda y haciendo la mayor inversión de la historia en los municipios de esta provincia para mejorar el saneamiento, el cambio de tuberías, depósitos de agua, carreteras…

Todos se han puesto nerviosos con nuestro proyecto, todos han hablado de ello. Nosotros no queremos perder el tiempo criticando a unos u otros, bastante de eso tenemos ya todos los días en los medios de comunicación. Nosotros hablaremos de Zamora, de sus retos y los proyectos que realmente puedan solventarlos.

Sorprende que los responsables de otros partidos políticos, la semana pasada, hablasen de Zamora Sí en el debate municipal de una emisora local en vez de tratar asuntos sobre la gestión del Ayuntamiento. Precisamente eso es lo que nosotros no vamos a hacer. Los zamoranos no merecen que perdamos el tiempo en criticar al adversario, se merecen trabajo y soluciones.

Pero pese a la crítica, entendemos el nerviosismo suscitado. El hecho de que Paco Requejo haya rechazado las ofertas de otros partidos le convierte en uno de esos políticos sin mochilas, con altura de miras, valiente y, sobre todo, libre. Una persona que viene de la empresa privada y no se debe al sillón, un presidente de Diputación que no ha callado frente a la pésima gestión de los incendios de la Sierra de la Culebra, que se ha enfrentado a su propia formación política para defender los intereses de los zamoranos y que ha conseguido movilizar a la sociedad en una manifestación por la fiscalidad diferenciada para que la provincia no se quede fuera de las ayudas que reciben otros territorios afectados por la despoblación. Y eso es lo que a tantos les pone nerviosos, nuestra libertad.

Entonces, ¿por qué molesta tanto Zamora Sí? Se lo diré querido conciudadano, porque Zamora Sí es un proyecto que cree que la prosperidad de sus ciudadanos es más importante que los intereses de partidos políticos. Y por desgracia, se ve que algunos tienen excesivo interés. Por eso Zamora Sí es más necesario que nunca.

(*) Presidente de Zamora Sí