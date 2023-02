"La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Cristo muerto y resucitado"

El día 22 de febrero, miércoles de Ceniza, hemos emprendido un nuevo camino, el tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación para la Pascua de Resurrección.

Durante este tiempo de cuarenta días, creo que es muy conveniente, hacer, desde ahora, un examen en profundidad, de cómo va nuestra vida de cristianos y nuestro compromiso con los hermanos.

Históricamente, esto es, de forma tradicional, la Iglesia, nos propone el ejercicio de tres virtudes: La oración, la caridad y el ayuno.

La oración es establecer un diálogo con Dios y, para entablar este diálogo, es conveniente hacer una parada en nuestro quehacer diario y dedicar un tiempo a reflexionar sobre puntos esenciales de nuestra vida y, pedirle a Dios que aumente nuestra fe, y gritarle ayuda.

La caridad, no solo es dar limosna económica, si no que va mucho más allá, consiste en dedicar tiempo a los hermanos, cultivar la fraternidad, dar ayuda y compañía a quien lo necesita, pues, no podemos ser indiferentes ante el mal y necesidades ajenas. El ayuno, en términos generales, no solamente consiste en abstenerse de comer carne los viernes de Cuaresma, si no que hemos de saber decir, no, a todo aquello que nos aparta de Dios y nos distancia de los hermanos.

La Cuaresma es conversión, es transformación, es cambio interior con manifestación exterior, en definitiva, es tiempo de perdón, reconciliación y penitencia

La oración, la caridad y el ayuno han de tener un compromiso e implicación especial en nuestra vida diaria, lo demás, pueden ser buenas intenciones, sin más transcendencia social y Dios lo que nos pide y exhorta es a hacerlo como parte de nuestro compromiso de vida, que exige escuchar a Jesús cuando nos habla, a través de las lecturas del Evangelio y especialmente, cuando nos habla a través de los hermanos y de todos aquellos que necesitan nuestro apoyo y ayuda.

Hagamos una planificación para que durante este tiempo de Cuaresma, de preparación para la Pascua de Resurrección, llevemos a cabo una revisión y transformación de nuestra vida y que nuestra religiosidad no sea una rutina mecánica de cumplimiento y asistencia a actos y prácticas religiosas, donde la rapidez es, en muchos actos, norma de conducta, y todo ello, a veces, sin compromiso social.

Me produce tristeza que, con las personas que compartimos banco en actos religiosos, durante años, la única relación que mantenemos sea una leve inclinación de cabeza, como gesto de respeto, a la hora de darnos la paz.

Creo que el compartir, es algo más que un leve gesto de inclinación de cabeza, en el momento de darnos la paz.

No quisiera terminar, estar breves líneas de reflexión, sin que recemos la oración que cierra mi columna: "Padre nuestro que estás en el Cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu Palabra, sana nuestras heridas del pecado, ayúdanos a hacer el bien en este mundo".

Les deseo vivan una Santa Cuaresma en profundidad, y por favor, que no se limite a prácticas externas y vacías de contenido.

Pedro Bécares de Lera