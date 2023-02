Por quién doblan las campanas

Decía Vasily Grossman: “El progreso requiere víctimas, no hay que llorar por lo que es inevitable”. Qué Dios me perdone por llevarle la contraria a uno de los genios de la literatura del siglo XX, pero inevitable no hay nada, salvo la muerte. Contra todo lo demás, uno se rebela y pelea.

Después de la Segunda Guerra Mundial, con medio mundo debatiéndose entre la hambruna y la destrucción, y la otra mitad condenada a ser colonizada de nuevo por las mezquinas multinacionales del hombre blanco, los académicos de la Geografía tuvieron tiempo de acuñar un nuevo término: zona de sacrificio y sufrimiento invisible. Según los estudiosos, una zona de sacrificio es aquella rica en recursos naturales y con baja demografía, a la que es moralmente aceptable exprimir para sacarle todo el jugo. Zamora, por ejemplo. ¿O piensa Iberdrola qué, por disfrazarse bajo el nombrecito de IberDuero o IberViriato, nos dolería menos el expolio depredador que viene haciendo de nuestros embalses y saltos de agua, sin dejar ningún beneficio? Más de lo mismo. Las cuencas mineras de León y Palencia enviaban todo su carbón a los Altos Hornos vascos. Y mientras los vecinos independentistas se convertían en una potencia industrial que robaba población a la Meseta norte, ellos tenían que conformarse con santa Bárbara bendita, la muerte llamando a concejo y la silicosis. Además, sin contraprestaciones por parte de papá Estado. Porque el alumbrado público primero llega a Bilbao, años después a los cazurros. Y sin ningún tipo de miramientos ni remordimientos de conciencia. Cuando el actual plan energético ha necesitado cerrar el ciclo del carbón y apostar por las ecoenergías, lo ha hecho sin tener en cuenta la debacle humana. Sin importar un carajo condenar a la comarca entera a su extinción. La UE va ahora a la caza y rapiña de zonas con tierras raras. Que son aquellas con minerales estratégicos, muy necesarios para fabricar baterías de coches eléctricos, móviles, ordenadores, paneles solares, aerogeneradores, smartTVs y toda esa basura tecnológica que no paramos de consumir, que no queremos reciclar y que acaba en el estercolero del primer mundo: África. Se denomina autosuficiencia energética y productiva, y nos la venden como una fraternal Alianza Europea sobre las materias primas impulsada por la industria minera, extractiva y de transformación. Pero no es más que el viejo neocolonialismo de cuatro corporaciones usureras. Y las víctimas somos los mismos, los pringaos de siempre. No en Mi Tierra es la plataforma vecinal que se ha constituido en Zamora, y que se declara contraria a la explotación de una mina de litio a cielo abierto en Fermoselle. Las consecuencias del saqueo de los recursos naturales no son sólo económicas. Mucho peor es la contaminación ambiental que genera este tipo de actividades, y el devastador impacto sobre la salud humana. No hace mucho, allá por los años ochenta, cada vez que se anunciaba la intención de crear una central nuclear o un nuevo cementerio de basura radiactiva, alcaldes y vecinos de cientos de pueblos despoblados se peleaban por ser los elegidos. Aún no hay cifras oficiales sobre cuántas grandes empresas, pymes, autónomos, nómadas digitales, gremios de artesanos o comunas hippies se han instalado en la España abandonada desde que tenemos 5G Normal, es tan humano eso de creer que en la naturaleza solo existen pros, ningún contra. En aquel entonces nadie se preocupaba por el medioambiente o las enfermedades derivadas de la industrialización. Y tampoco es que los empresarios, políticos, científicos, médicos y periodistas se esforzaran mucho en informar sobre estos riesgos a la ciudadanía… De vuelta a los geógrafos y a la descripción exhaustiva que ofrecen de Zamora: una zona de sacrificio o Área de Sacrificio Nacional hace referencia a un lugar permanentemente sujeto a daño ambiental y a la falta de inversión en infraestructuras. Una zona sujeta al abandono institucional. La contaminación del territorio y el sufrimiento de sus habitantes se ignora, se disfraza o se invisibiliza. Incluso se legitima. Zona de sacrificio es un área de concentración masiva de industrias (ganaderas) contaminantes pegada a la población, en la que lo único que se persigue es el respaldo de las cifras macroeconómicas. Por eso el Gobierno glorifica este tipo de instalaciones. De manera implícita, se entiende que los beneficios económicos para el conjunto del país justifican por sí solos la devastación humana y ambiental de un lugar determinado. A nivel social, nos venden el Progreso como un subirse al tren del desarrollo. ¿Qué tren, ese AVE que parece diseñado sólo para emigrar más rápido a Madrid? En nuestra Zamora sacrificada no hay médico, ni maestro, ni guardia civil, ni bombero forestal, pero sí dinero de sobra de los fondos europeos para que Telefónica nos bendiga con su red 5G. Con tanta tecnología punta, cómo es que la Junta no ha proyectado aún la creación de un prestigioso MIT, Mesetarian Institute of Technology, o un Silicon Valley. Y cómo es que no hay una cifra oficial sobre cuántas multinacionales, grandes empresas, pymes, autónomos, nómadas digitales… nos valen hasta gremios de artesanos o comunas hippies, se han instalado en nuestra parte de la España abandonada a su suerte desde que Telefónica se embolsó la millonada. ¡Ah, de la Junta!… ¿Nadie me responde? Un genio de las letras al comienzo, y otro al final. El místico John Donne, que defendía con su poesía que ningún hombre es una isla, porque el sufrimiento de un solo ser humano es el sufrimiento de toda la humanidad, dejó escrito para la posteridad: “No te preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti”. Las campanas no doblan por Zamora, doblan por todo el pueblo español.