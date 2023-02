Quiero concluir la frase, que es de Shakespeare: “Dad palabra al dolor, porque el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe”. El pasado miércoles recibo el mensaje de un gran amigo. Me comenta: “no sé si debo decírtelo o no, sobre todo porque sé que te disgustaría un poco. Pero te considero una amiga querida y por lo tanto debes estar enterada. Estoy en tratamiento con quimio a causa de un cáncer. Voy a luchar o..." No leí más. Marqué su número de teléfono y ambos iniciamos una conversación que, lejos de ahondar en la tristeza y en el dolor, fue edificante, no sé si tanto para mi amigo, como si lo fue para mí.

Su entereza, su coraje, su valor, su aceptación, la forma que tuvo de dar palabra al dolor, me conmovió profundamente y me admiró. ¡Que fortaleza la suya! ¡Y que lección de vida me dio! Mi amigo es un ser intransferible. En pocas palabras que, no dude un instante, brotaban de su corazón, me demostró que el sufrimiento no tiene por qué ser trágico. Las personas sufren y son felices alternativamente con unas u otras cadencias.

No sé si con sus palabras que eran de ánimo, mi amigo iniciaba una despedida. Despedirse deriva del verbo pedir. Intuyo que mi amigo me pedía sin decírmelo, licencia para alejarse llegado el momento, a sabiendas de que una despedida no es una ruptura, sino una simple separación. No estoy adelantando lo que más tarde o más temprano a todos nos llega por igual, porque nadie es eterno.

Me lo dijo bien claro, “si me ha llegado el momento, me iré en paz”, pero no sin presentarle batalla, no sin luchar, no sin plantarle cara, primero al dolor y luego a la muerte. Afortunadamente, el dolor no ha hecho mella ni en el cuerpo ni en el alma de mi amigo. “El cáncer es agresivo”, me dijo, “pero todavía no ha dicho la última palabra”. La esperanza no sólo anida en el corazón de mi amigo, también en el ánimo de los oncólogos que tratan su enfermedad que, ¡canalla!, no dio la cara en ningún momento, como hace tantas veces. Un dolor de oído persistente, revelo la realidad, la tremenda realidad por la que ahora atraviesa.

Gracias, amigo mío, por todo lo que me enseñaste en una sola conversación, por tu serena aceptación de lo inaceptable y por tu calmoso alejamiento, de lo imprescindible, que es tu vida. Gracias por tu energía salvadora. Gracias, repito, por la tenaz aceptación de la oscuridad, que en tu caso es luz, que se cierne sobre tu vida. Gracias por haber dado palabra a tu dolor.