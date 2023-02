Los partidos PP y Vox han votado en contra y la han dejado en el cajón de los recuerdos una iniciativa de un partido de León para que los hospitales de Zamora pudiesen tratar y atender asuntos de ictus, que precisamente requiere una atención lo más pronta posible. El aliado del ictus es la demora en su tratamiento. El enemigo del ictus es su atención inmediata. El tiempo es fundamental.

En esto he tenido suerte en mi vida. Hasta que cumplí los 70 años nunca había estado hospedado en un hospital. Lo más, alguna visita a familiares o conocidos. Al mes de estrenar la nueva década me dieron uno o dos ictus seguidos en el pueblo de donde es mi esposa. Vinieron dos ambulancias de Toro que me atendieron perfectamente. Un hurra por ellos. Yo no me enteraba de nada, pero luego me decía mi esposa que los médicos le insistían y preguntaban mucho que cuándo me había pasado. Insisto, el tiempo es fundamental.

Me metieron en una ambulancia y yo, dentro de mi tontez, creía que íba a Zamora ya que Vezdemarbán pertenece a esta provincia. Al tiempo, me despierto un poquito y me veo, yo tumbado en una camilla, rodeado totalmente de médicas/os. Me hacían señas con sus manos para intentar que me fijase en algo. Lo que si recuerdo es que una de las médicas me preguntó que le dijese donde estaba. Yo no podía hablar pero quería e intentaba decirle que en Zamora y me contestaba que no. Que estaba en el hospital de Valladolid. Luego me dijeron los médicos que me había puesto muy nervioso al insistirles con mis balbuceos de Zamora. He tenido suerte y no me puedo quejar de como salí en mi combate con el ictus. Otro hurra por los facultativos de Valladolid. Muy profesionales y majos.

Por contra no comparto y me indigna la nefasta decisión de estos del PP y Vox. Ellos no están en los pueblos de la provincia de Zamora. Lo suyo es moverse por las capitales Valladolid, Madrid e incluso también por Bruselas. Zamoranos, tomen nota.

José Ángel Gallo Gaztelu