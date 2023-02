No puedo entender que cobrar la nómina del Estado español, dinero de España, sea aceptado por el pequeño orbe independentista, tanto vasco como sobre todo catalán, pero separan la bandera de España, la bandera constitucional, la que nos representa a todos los españoles, en el templo de la democracia española cual es el Congreso de los Diputados, al inicio de una rueda de prensa. Es lo que ha hecho una tal Miriam Nogueras, portavoz del grupo JxCat. Este grupúsculo no está para sacar pecho. Pero lo sacan.

Retirar la bandera de España que preside la sala junto a la bandera de la UE y pronunciar las palabras que escupió esta chica es despreciable, intolerable y ofensivo. Aquí no se trata de ideología, de izquierdas, ni derechas, ni de fachas ni de rogelios, aquí se trata de una cuestión de respeto hacia el símbolo por antonomasia de España y por el que se nos reconoce en todo el mundo.

No entiendo que, desde la presidencia de la institución, no se actúe con la celeridad que la ofensa requiere. Sólo un periodista de los pocos que asistieron a la convocatoria de la independentista tuvo la gallardía de preguntar por qué había apartado la enseña nacional. La contestación da idea del grado de imbecilidad de la portavoz: “porque estaba muy cerca”. En cuanto a la bandera de Europa que no apartó, siguió ahondando en la ofensa al decir: “Esa no está tan cerca y queda muy chula”.

Estas vejaciones a la bandera de España no pasan inadvertidas en la Unión Europea donde el independentismo no tiene hueco. Lo ocurrido en el Congreso sobrepasa todos los límites conocidos. Suspender de empleo y sueldo a la diputada catalana es insuficiente. Se le debería retirar, entre otras cosas, la condición de portavoz. Lo que ha hecho no es libertad de expresión. Es intolerable la impunidad con la que actúan los independentistas en general y los catalanes y la grey podemita en particular. Son calcos unos de otros.

Vuelvo a repetir que no entiendo porque rechazan la bandera de España que, mal que les pese, es su país, y por ejemplo esta chulilla no rechace los más de 118.000 euros anuales que cobra de todos los españoles. Porque esta chica, llegó al Congreso prácticamente con una mano delante y otra detrás, y ahora tiene una abultada cuenta corriente. Lo grave del asunto es que, esta vez, la ofensa parte de una diputada nacional que debería perder de inmediato esa condición. No ha sido el rapero, ni el chistoso de turno, ha sido alguien que por decencia debiera haber echado mano del necesario respeto.