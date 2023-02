Conductas suicidas y desamparo

Lo vengo preguntando insistentemente ante las conductas suicidas de tantos y tantos niños y adolescentes y el desamparo que sufren tantos y tantos profesores en el conjunto de colegios e institutos de España. Algo se está haciendo rematadamente mal o, posiblemente, no se está haciendo lo que corresponde hacer ante esta situación que es ya desesperante y mortal.

Me parece altamente preocupante que todo el equipo directivo del IES La Morería de Mislata, haya dimitido en bloque ante “la imposibilidad de gestionar los escasos recursos del centro” y la falta de respuesta administrativa a los, ni uno, ni cinco, a los quince procedimientos por conductas suicidas, autolesivas o violentas de su alumnado. Me parece terrible.

No dejo de preguntarme, ¿por qué unas chavalitas gemelas de tan solo doce años deciden quitarse la vida arrojándose por una ventana de su casa? Una falleció al instante, la otra está en estado grave. No se sabe que las movió a arrojarse por la ventana de un tercer piso. Sí se sabe que dejaron sendas cartas. Eso no sucede de la noche a la mañana. Si ha sido por el maldito bullying, cabe pensar que los centros no utilizan todos los mecanismos a su alcance para evitarlo, especialmente ante las denuncias que se producen, y que la Administración tampoco está haciendo las cosas bien.

Nuestra sociedad está enferma. Niños y adolescentes caen en la violencia verbal y física a la primera de cambio y ante la vulnerabilidad de sus víctimas propiciatorias, eso cuando no se constituyen en sus propios enemigos. ¿Por qué los centros educativos españoles no cuentan con docentes de Pedagogía Terapéutica? Lo que sea para poner freno a esta situación que a todos se les está yendo de las manos.

Los profesores del instituto valenciano han denunciado el desamparo que sufre el centro por parte de la Consellería, añadiendo que la falta de recursos “se ha puesto de manifiesto de forma preocupante en los últimos meses a través de varias situaciones dramáticas relacionadas con problemas de salud mental y bullying”.

No se puede abandonar a su mala suerte a los claustros de profesores de la mayoría de centros españoles donde ocurren estas y otras cosas. La denuncia de Valencia se puede hacer fácilmente extensiva al resto de autonomías donde las consejerías de Educación deben actualizarse, deben ponerse al día y reconducir situaciones que son el pan de cada día cada vez en más centros de enseñanza.

Que todo un equipo directivo haya dimitido en bloque nos da idea de lo grave de la situación que han venido soportando, con denuncias que caían en saco roto sin tener en cuenta su gravedad.