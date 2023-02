Trabajo, constancia y pedagogía frente al populismo de la ilusión

En estas últimas semanas hay un concepto que ha saltado a la palestra de la antesala electoral zamorana del próximo mes de mayo. La peculiaridad más notoria reside en el hecho de que este concepto atraviesa de forma transversal el espectro ideológico: No importa que formes parte de las constantes luchas internas de Podemos y su entorno, del pronosticado hundimiento político de Ciudadanos o incluso de las dos principales fuerzas bipartidistas de este país; todas ellas apelan a la “ilusión” como eslogan de sus proclamas y promesas electoralistas.

Sí, la ilusión, ese concepto vacuo fuertemente equipado de una carga emocional positiva que en sí mismo no dice ni propone nada, pero que se despliega como acompañante de una estrategia electoral diseñada para apelar al votante sentimental y no al votante racional, aquel a quien se pretende seducir con peroratas localistas o provincianistas en vez de convencer con propuestas serias respaldadas por el trabajo constante de años en las instituciones, ya sea desde puestos de gobierno o desde la oposición.

El ejemplo más representativo de este modus operandi lo ha puesto de manifiesto el grupo municipal socialista durante estos cuatro años de mandato, desplegando una campaña comunicativa centrada en resaltar los aspectos más puramente sentimentales de “lo zamorano” y realizando propuestas improvisadas en base a la actualidad de la opinión pública local que recuerdan a aquella frase que cantaba Cecilia de “ser la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro”.

Sin embargo, el mayor ejemplo en la mencionada estrategia electoral de corte localista lo están protagonizando los ya ex militantes y cargos públicos del partido Ciudadanos. Con un nuevo y preocupante alarde personalista, Requejo y su equipo han demostrado muy poca ética política, y desde las estructuras orgánicas del partido en el que se integraron cuando éste parecía que subía como la espuma han aprovechado para fundar un nuevo proyecto político “ilusionante” que pretende absorber la implantación territorial de Ciudadanos en la capital y en la provincia, empleando como imagen corporativa un calco de la que otrora empleó la ya extinta organización “Zamora 10” -las casualidades no existen-, y que para alguno de sus cargos públicos va a ser su tercera formación política en ocho años, toda una peyorativa lección de transfuguismo y carencia de principios militantes e ideológicos.

A la vista de que las previsiones para las próximas elecciones de mayo no eran nada halagüeñas, y manteniendo secuestrada mediante el mutismo a su organización, los excargos públicos de Ciudadanos han optado por abrazar el localismo con la finalidad de intentar obtener rédito político a través de lo que muy acertadamente su excompañero Francisco Igea calificó de “estafa política y moral”. Una situación verdaderamente ignominiosa se mire por donde se mire, con hechos tan manifiestamente graves como es que el presidente del nuevo partido de Requejo fuera el secretario de organización de Ciudadanos mientras organizaban su nueva aventura política. Con ilusión pretenden seducir al electorado estos señores cuya trayectoria institucional no incluye ningún proyecto de calado para esta provincia -¿dónde quedó la biorrefinería?-, con un líder que se postula como alcaldable y que no ha intervenido en ningún pleno municipal y cuya promesa de “apertura de ventanas” para la Diputación se ha quedado en cambiar la imagen corporativa de la institución provincial. Pero eso sí, ilusión y zamoranismo que no falten.

Frente al concepto huero de la “ilusión” hay que anteponer los de trabajo, constancia y pedagogía como elementos clave en la acción política.

Trabajo entendido como la capacidad de transformación y gestión eficiente de una ciudad: Renovación de los principales servicios municipales, lucha contra la corrupción, ejecución de centenares de obras en los barrios y entornos escolares, inversión, mejora y creación de nuevas instalaciones y espacios deportivos, instalación y ahorro gracias a la extensión de la iluminación LED o la promoción de la ciudad en materia turística y cultural que arroja unas cifras muy positivas y fundamentales para el sector servicios.

Constancia para sentar las bases de la Zamora del futuro, con una planificación de la ciudad centrada en mejorar la habitabilidad de ésta para todos los ciudadanos, con especial sensibilidad para con nuestros mayores, niños y niñas y personas con movilidad reducida, ejecutando una transformación que busca hacer de nuestra ciudad un espacio atractivo para la inversión de capitales que tan necesarios son para el desarrollo tecnológico e industrial del que adolece esta tierra.

Pedagogía como complemento del trabajo realizado, informando con transparencia a los ciudadanos acerca de la gestión del erario público, así como sobre la redacción de proyectos y la ejecución de las obras, tanto las que se desarrollan con normalidad como en las que puedan surgir complicaciones, ya que gobernar con seriedad y humildad también implica emplear la pedagogía para explicar con detalle las cuestiones en las que podamos errar.

Mientras muchos envuelven en la “seña bermeja” su política carente de programa y sustituyen el trabajo por la ilusión, el equipo de Izquierda Unida se postula como garante de estabilidad y buena gestión de lo público, respaldando ambas en el trabajo realizado durante ocho años que ha permitido invertir en la ciudad sin endeudar a la institución municipal ni en un solo euro, con un proyecto definido para la Zamora del futuro y, por ende, con las estanterías llenas de proyectos para los años venideros, gobierne quien gobierne.

(*) Concejal de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zamora