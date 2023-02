La razón de la sinrazón

No se entiende la controversia, las vueltasque están dando para que la Ley de Sí es Sí, que bien podría llamarse también el No es No, sea ajustada para conseguir lo que se persigue como son mayores condenas para violadores y agresores sexuales, que como se ha demostrado fue redactada de mala manera con prisas y pese a los avisos de quienes alertaron de que había lagunas o fallos en la misma, al extremo de que ha favorecido a cientos de condenados por tales delitos. Es inconcebible que un Gobierno con tantos asesores haya cometido semejante error, uno más durante su mandato, y aún más que quienes tanto la demandaban como la ministra de Igualdad y su corro de aplaudidoras y aplaudidores se obcequen en está bien hecha y “demanden” a jueces y juristas de todo tipo por no saber interpretarla, manteniéndose en su sin razón, máxime cuando personalmente no son personas ilustradas en Derecho e incluso han sido alertadas por quienes siendo próximas a su causa, les ha dicho que hay que rectificarla sí o sí.

Todo ello por orgullo y no querer reconocer su error, por su falta de conocimientos e incluso diría de madurez para ocupar determinados cargos que les vienen grandes dejándose llevar de sus idealismos sin razonamientos y esto no es una cuestión de hombres ni de mujeres, es una cuestión de sentido común. Tampoco puede eximirse de este patinazo al presidente de Gobierno que es quien debe gobernar el barco cuando hace aguas y a los cargos políticos que lo apoyaron dando su conformidad a dicha ley. Angel Santamaría Castro