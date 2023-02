Huevos al alza

Algo está fallando en las previsiones gubernamentales, en los comunicados a la población hablando del abaratamiento de los precios de productos concernientes a la cesta de la compra, cuando la realidad nos dice todo lo contrario. Si rebajan el IVA por un lado, pero los precios suben por otro debido a una extraña inercia, es que algo no funciona.

Yo solo sé que, además de no saber nada, los precios en origen de los huevos alcanzaron la pasada semana niveles históricos. Ni el humilde huevo se libra del constante avasallamiento de los precios. Están disparados, obviamente apuntando hacia arriba y esto ni Yolanda Díaz, ni nadie, logrará detenerlo. Una vez que los precios empiezan a subir, la experiencia nos dice a los consumidores que no vuelven a bajar. Encima la oferta y la demanda no corren parejas.

Dicen los expertos que la causa principal de estos subidones es la fuerte demanda, frente a la escasez de oferta y la subida de costes. La bajada del IVA no ha solucionado nada. Más bien ha empeorado la situación. Los huevos no constituyen el único ejemplo a tener en cuenta. Hay más productos básicos en la cesta de la compra que también han registrado importantes subidas en origen en los últimos meses. En la situación de los huevos se encuentran el aceite de oliva, debido a la caída de la producción, la leche y los productos lácteos, la carne de vacuno o el azúcar por citar tan sólo unos poquitos ejemplos. La lista real es mucho más larga.

Da dolor comprobar cada vez que hay que llenar la cesta de la compra que con el dinero que antes gastábamos para el pedido semanal, no hay ni para pipas que, a buen seguro, también han subido. Los huevos que son el producto básico por antonomasia en la cesta de la compra de los españoles, están por las nubes. Al parecer y como decía antes, la fuerte demanda y la escasez de oferta, debido a los brotes de gripe aviar que han obligado al sacrificio de gallinas tanto en España como en otros países de nuestro entorno, son directamente culpables de la situación. Acabaremos consumiendo huevos de extranjis con el peligro que eso conlleva o procedentes de Marruecos, como tantas de nuestras verduras y hortalizas.

Tampoco entiendo que un kilo de pimientos cueste ahora 5 euros y pico si es de la huerta murciana y ligeramente más barato, sólo ligeramente, si procede del extranjero. La autoridad competente tiene que intervenir ya con medidas coherentes no con ocurrencias para salir del paso que no conducen a nada. La situación nos obliga a mantener una estricta dieta.