Dando la murga política, social y cívica

Política se llamaba la que era asignatura cuando nadie hacía política por miedo a la dictadura. Y pues tan prohibida estaba esa palabra infernal, las profes que la impartían la tenían que llamar: educación sí, “política”, pero “cívica y social”.

El 22 ha pasado y por eso en Carnaval, una murga le cantamos que es política y social. Para decir con civismo lo que ese año ha acontecido a los pocos zamoranos que todavía no se han ido. O a los que vuelven en fiestas como las de Carnaval para cantar las verdades a medias o de verdad.

Con tío Babú le cantamos a la Zamora rural, y el Bolero lo dejamos a los de la capital. Alguna canción del pueblo al final se colará para completar la murga que hoy les tenemos que dar. Con balance del pasado y lo que puede pasar. Que ya vendrá la Cuaresma, pero ahora es Carnaval.

(Música del Tío Babú, ¿por qué te has quemado tú?)

La Culebra se ha quemado, tío Babú, tío Babú, tío Babú, / y con ella la biosfera / donde pastaba el ganado, tío Babú, tío Babú, tío Babú, / y volaban las abejas.

En verano fuimos primera noticia / ganamos un récord por tanta estulticia / de los que decían que no es necesario / contratar bomberos antes del verano.

Se desalojaron pueblos, tío Babú, tío Babú, tío Babú, / pues no había forestales / ni los medios que apagaran, tío Babú, tío Babú, tío Babú, / o pararan tal desastre.

Y que cuando vieron el mayor incendio /que había en España vinieron corriendo / pero no con medios ni con los bomberos / sino con la tele a ponerse el chaleco.

(Música de Manolo mío, Requejo mío Barrios, por dios)

Se me ha quemado, Requejo mío, toda la sierra ¡ay! to el ganao, / pastos, ovejas, flores y abejas - Barrios y Chuchi- todo arrasao. / Dicen que vino pese a Quiñones, muy pronto el fuego e inesparao. / Nos ha pillado, Mañueco mío, con el chaleco medio abrochao. / No hay subvenciones desde la dipu / para la gente que se ha arruinao: / los remanentes son millonarios pero ni un euro les han soltao.

(Música del bolero de “adónde” está el Museo)

Este año no hay Museo para los pasos, ¡ay, ay, ay!

Tenga cuidado si en la Semana Santa ¡dios mío y amén!, / las procesiones usted viene a ver, / porque en todas las calles están en carpas, ay, ay, ay.

Climatizadas, para albergar los pasos ¡virgen santa, amén! / ¿Por dónde suena el Barandales? / Un sin dios se prepara para encontrarlos, ¡ay, ay, ay!

Para encontrarlos, aunque hayas preparado ya todo fetén, / los caperuces, almendras también. / Sal al paso del paso, si procesiones quieres ver.

Bolsa de pipas, y sitio en las aceras para ver si ves, / Cristo y su madre saladas y amén. / Y que barran la calle, llena de cáscaras otra vez.

(Música de Thalberg)

Tirirorí, tirorí, / lo de este año lo vamos a sufrir. / Tirirorí, tirorí, lo que este año nos vamos a reír. / Tirirorí, tirorí, pues ni Thalberg sabía que aquí / han derribado el Museo Tirí, por aquí, por allí, arrasao, tirorí.

Chunda, chunda, habrá que salir de una carpa en medio de la calle. / Chunda , chunda, y habrá que ir a buscarse y a encontrarse y a desearse… ¡salud!

Tirirorí, tirorá hay sopas de ajo en la madrugá. / Tirirorí, tirorá, las paga diputación provincial. / Y son muy solidarias con quien venga a la Semana Santa. / Mas sólo en la capital, la Culebra muy triste se pone a llorar.

Chunda, chunda, habrá que venir otra vez a manifestarse. / Chunda, chunda, para ver si así se remueven la conciencia y remanentes de alguien.

(Murga del desarrollo en el campo: Tío Babú, te marchas tú)

Cómo crecen por los campos, tío Babú, tío Babú, tío Babú, / en la tierra de Bardales / Los albillos de Marialba, tío Babú / llenos de placas solares.

Pues crecen como hongos por todos los lares /en medio del campo los huertos solares. / Porque la energía de los industriales / de tierras lejanas requieren gigantes.

Gigantescos los molinos, tío Babú, tío Babú, tío Babú, / con aspas que mueve el aire. / Y altas torres que transportan, tío Babú, tío Babú, tío Babú, / lo que en la tierra no nace.

Veinticuatro mozas sin ganas de baile / pese a los saraos que organiza el alcalde. / Porque si las tierras son para gigantes / sin huerta y sin vino ¿quién vive del aire?

Placas y huertos solares, tío Babú, tío Babú, tío Babú, / y castillos en el aire. / Mientras en Monte la Reina, tío Babú, tío Babú, tío Babú, / se espera a los militares.

(Música de los toritos vienen: militares vienen)

Vienen militares para repoblar / la tierra de Toro y la provincial. / Varios batallones / Sánchez nos traerá / a Monte la Reina, no para luchar / en las crueles guerras esas de matar / sino con las armas para repoblar.

(Murga de la capital: bolero de al sillón municipal)

Si quieres ser alcalde, ten ilusiones por ganar. / Ten ilusiones si quieres la alcaldía de la capital, / pues disputado este puesto está: / ¡mucho iluso hay dispuesto con ilusiones por llegar.

Si quieres la alcaldía, ten ambiciones de ganar. / Ten ambiciones –de eso tal vez se vive- en esta ciudad / ¡Cuánta ambición se pone por sentar / ediles posaderas en el sillón de la capital.

Si cambias de partido sí es por Zamora sí, ¡sí es genial! / Sí es por Zamora, traiciona a tu partido pues se entenderá / que la provincia está en primer lugar. / Aunque Viriato advierte que de traidores no hay que fiar.

Ya que a nadie le importa nuestra Zamora más rural. / Pues la provincia por la que parecía que luchaban / más vaciada aún se quedará: / emigrar a la capi es lo aprendido pa triunfar.

Si te vas de los pueblos, pierde cuidado que es por luchar. / Pobre Viriato, que solo se nos queda en esa Plaza: / Pues en la dipu se transfugarán / los primeros espadas que lo eran del ruedo provincial.

Si abandonan la dipu, no te equivoques: por medrar. / Dejo el partido mas no la presidencia ¡faltaría más! / Mi puesto tampoco voy a dejar / aunque mi jeta esté por todos los mupis en la ciudad.

(Música de las Águedas a su santa empoderada)

Si el alcalde está cansado / es porque es trabajador: / lo saben los que trabajan en vez de chupar sillón. / A la santa empoderada, pedimos con devoción / que en una mujer no mande ningún Gallardo señor. / Las Águedas no nos cansamos / por llevar un día el bastón. / Mandamos en nuestro cuerpo / diga lo que diga Vox.

(Murga del campo con música de Águedas)

Si los ganaderos quiebran / es porque se han disparado / los costes de los productos / de alimentar el ganado.

Y en la cesta de la compra / cada vez está más caro / lo que se come y se bebe / que es lo que produce el campo.

Alguien se está enriqueciendo, / se está poniendo las botas : / ¿y quién se lo está llevando? / ¡Se creen que somos idiotas!

(Bolero zamoranista).

Si eres zamoranista, lo tienes claro pa ganar. / Lo tienes claro, con el zamoranismo pa dar y tomar: / ¡enzamorado todo el mundo está! / Pues la marca Zamora da muchos votos –se verá.

Si no pones la zeta en algún lado, no saldrás. / Decide, ahora, después, pronto o más tarde, siempre Zamora / ¡Adverbios hay de tiempo y de lugar! / y de modo que dicen lo que está bien y lo que mal.

(Tío Babú de cada pueblo)

Si no eres zamoranista, tío Babú, tío Babú, tío Babú / aquí no puedes ganar / salvo que seas de un pueblo, tío Babú. Tío Babú, tío Babú, / en vez de la capital.

El voto del pueblo también tiene marca / y quieren ponerlo en cada comarca: / Sanabria y Aliste, Benavente y Toro / Campos, la Guareña, Sayago y al loro. / Porque si la zeta es de la capital / cada pueblo quiere su nombre llevar.

Para los que al pueblo quieren engañar porque sólo quieren morder y mamar / dedico esta murga cívica y social porque el pueblo llano siempre va a triunfar.