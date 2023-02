Es la pregunta que nos hacemos infinidad de españoles. ¿Qué aplaude constantemente el orbe podemita? Cada vez que las cámaras captan un acto o lo que sea donde confluyan miembros de Podemos, siempre se les saca de la misma guisa: aplaudiendo. ¿Qué aplauden? Sueltan una chorrada, perdón quise decir una ocurrencia, y de inmediato todos en pie, se ponen a aplaudir como descosidos. En el Congreso, en el Senado, en un mitin, por la calle, en un plató de televisión, en una reunión, allá donde se encienda la luz de una cámara de televisión, allí hay un podemita aplaudiendo.

No sé qué van a dejar para los próximos Premios Goya. Los aplausos que se ahorran en actos de los que pasan olímpicamente, me explico, allá donde se honre la bandera de España, allá donde huela a Iglesia Católica, allá donde se celebre cualquier acontecimiento, pequeño o grande, que no admiten en sus tragaderas, no suena ni el eco de sus aplausos. Sin embargo, si habla cualquiera de sus ministros, especialmente Irene Montero y Ione Belarra, e incluso el propio Iglesias, la podemía enfervorecida, aplaude hasta hacerse heridas en la palma de la mano.

Me da la sensación de que a veces no saben ni lo que aplauden. Aplaude uno y la inercia hace todo lo demás. Ignoro quién inventó el aplauso, lo que sí sé es que la Podemía lo ha patentado haciéndolo suyo. Han vulgarizado el aplauso. Cierto es que se trata de una expresión de aprobación. Antes estaba reservado a una representación, un concierto musical, un discurso público, una obra de teatro, un premio. En Andalucía incluso le ponen ritmo. Me encanta el aplauso andaluz. Pero es que ahora esta gente aplaude, ya digo, por cualquier chorrada, perdón de nuevo, quise decir ocurrencia.

Sé que los antiguos griegos expresaban su aprobación a las obras de teatro vitoreando y aplaudiendo. A las obras de teatro entre otras manifestaciones culturales y deportivas. Que se tenga constancia, nunca lo hicieron al ‘tun-tun’ como lo hacen ahora. Los romanos, tan originales ellos chasqueaban los dedos, aplaudían y hacían ondear la punta de sus togas, o bien, sacudían tiras especiales que se distribuían entre el público para tal propósito. Lo de las tiras me parece incluso muy lúdico. Tiras, por ejemplo con los colores del arco iris que serían muy representativas. Pero, no, esta gente se ha enganchado al aplauso y de ahí no pasan.

La costumbre de aplaudir que es tan antigua y está tan extendida como la propia humanidad, tiene en los miembros de Podemos a sus más fervientes difusores. Y eso que el aplauso crea una responsabilidad permanente. Quizá por eso.