¡Atención: Estatuto en peligro!

La próxima semana el Estatuto de Autonomía de Castilla y León cumplirá 40 años. Fue el último en ser aprobado por detrás de todos los demás y muy alejado, por ejemplo, del vasco y del catalán, que ya estaban funcionando casi a pleno rendimiento cuando aquí seguíamos discutiendo si tener Cortes y gobierno autonómico o solo una simple Mancomunidad de Diputaciones, que ni siquiera sabíamos cuantas provincias la iban a integrar porque algunas querían ir por libre como ya lo habían hecho Cantabria y La Rioja.

Recuerdo perfectamente algunas ruedas de prensa y conversaciones con el socialista Gregorio Peces-Barba, entonces diputado por Valladolid, en las que afirmaba que ni él ni los demás padres de la Constitución pensaron nunca que podía haber más de dos autonomías uniprovinciales en la península: Navarra y Asturias. Pero ahí estaban también, ya con sus respectivos estatutos, Madrid y Murcia, más las citadas Cantabria y La Rioja. Y nosotros, aquí, discutiendo si eran galgos o podencos, mientras los demás ya iban avanzando e, incluso, las regiones que caminaron por la vía rápida, la del 151 de la Constitución, sacaban varios cuerpos de ventaja a las de la vía lenta, el 143, y, especialmente, a Castilla y León, que arrancó tarde y no todo lo bien que hubiera sido necesario. ¿De aquellos polvos estos lodos? Probablemente. A la derecha de esta tierra no le gustó nunca “eso de la autonomía” e hizo todo lo posible para frenar su legal funcionamiento, como sabe de sobra, porque lo sufrió, el zamorano Demetrio Madrid, primer presidente de la Junta de Castilla y León. Desde algunos ayuntamientos y muchas diputaciones todo fueron pegas, manipulaciones, acusaciones y rechazos a una situación política que, en el resto de España, se veía con mayor normalidad.

El asunto del SERLA es una estocada entre agujas al diálogo social, algo que era el orgullo de sindicatos, empresarios y de la propia Junta, especialmente en los avances que se fueron registrando en tiempos de Herrera

40 años ya. El Estatuto de Autonomía ha experimentado varias revisiones y modificaciones pactadas por los principales partidos (asistí en el Senado a la última, en tiempos de Rodríguez Zapatero y Juan Vicente Herrera) y está plenamente asentado. Sobre el papel, no peligra. Cargárselo es imposible y sería un atentado de lesa democracia, pero… El “pero” viene, como han denunciado los sindicatos mayoritarios y teme la oposición, por la posibilidad de que alguien -léase Vox con el lavarse las manos de Poncio Pilatos (PP)- lo vaya vaciando de contenido. No es un secreto que Vox está en contra de las autonomías, salvo cuando le permiten colocar, bien pagados, a varios de los suyos, y que le gustaría despojarlas de algunas (¿o de todas?) de sus actuales competencias. Y como no puede hacerlo dándoles un carpetazo, sería una barbaridad anticonstitucional, opta por una labor de termita, o sea irlas triturando por dentro sin que parezca demasiado escandaloso.

Para ilustrar estas afirmaciones, fijémonos en algunos ejemplos y pensemos que Vox lleva únicamente desde abril ocupando la Presidencia de las Cortes, la Vicepresidencia de la Junta y tres consejerías. Y en este breve espacio de tiempo ya se ha cargado (de hecho) el Servicio de Relaciones Laborales (SERLA), que existe en el resto de España (ni Ayuso ha llegado tan lejos); ha arreado un golpe bajo a la fiesta de Villalar; ha impedido el acuerdo para otorgar la Medalla de Oro de Castilla y León con motivo de la celebración del Estatuto y ha puesto en un brete al PP con el famoso protocolo del aborto que, a estas alturas, seguimos sin saber si existe o no. Según un alto cargo de Vox, Mañueco sí lo respalda, pero en Génova no le dejan. Veremos.

En esta lista de ataques, destaca el asunto del SERLA, que, en realidad, es una estocada entre agujas al diálogo social, algo que era el orgullo de sindicatos, empresarios y de la propia Junta, especialmente en los avances que se fueron registrando en tiempos de Herrera. Bueno, pues eso, ha saltado por los aires. Y no solo es responsabilidad del famoso cazador de virus comunistas, don Mariano Veganzones, sino también de quien le está permitiendo este dislate, que es, además, un puñetazo en pleno rostro del Estatuto de Autonomía. Es muy curioso que de las consejerías regidas por Vox solo se sepan estas “cosillas” y no planes, programas o iniciativas que busquen mejorar la situación de los sectores afectados. Podríamos decir que a los de Abascal únicamente les interesa imponer sus criterios, montar conflictos y poner en apuros al PP, al que aspiran a quitarle clientela.

Y en ese campo embarrado, entraría en juego vaciar de contenido el Estatuto de Autonomía. Ande, cumpla usted 40 tacos para esto.