Con retraso

Podría referirme a los constantes retrasos de Alvia y AVE a su paso por Zamora, da igual cualquiera que sea su procedencia, Galicia o Madrid. No dan una alegría a los viajeros ni esforzándose. Tanta innovación, tanto progreso y tanta deficiencia a la vez. Zamora siempre resulta perjudicada. No se puede desde las páginas del periódico hacer el trabajo que debería realizar nuestra amada y nunca bien ponderada clase política. Sobre todo los que van y vienen a Madrid.

Cuando me hablan de que Zamora tiene voz en el Congreso y en el Senado, no sé si reír o llorar. No se les oye rebullir. Sé sobradamente que las cosas son como son y no como uno quisiera que fueran, pero me haría mucha ilusión, como a miles de zamoranos, que el nombre de nuestra ciudad y provincia sonase alguna vez y en tono reivindicativo en ese sacrosanto templo de la democracia. Hay que dejar de mandar políticos a Madrid para que no hagan otra cosa que apuntarse a comisiones, por el plus económico que supone y asegurarse una buena pensión el día de su jubilación.

Cuando las cámaras de las teles patrias ofrecen panorámica del hemiciclo no atisbo a ningún representante de Zamora ni cogiendo la lupa de gran aumento. No están y tengo para mí que ni se les espera. Ahora que me doy cuenta, no es de esto de los que yo quería hablar. En realidad el retraso al que aludo se refiere al tiempo que tardan los nuevos fármacos en llegar a los pacientes. Tiempo que ha aumentado considerablemente desde la moción de censura que desalojo al presidente Rajoy .

La sanidad pública española sufre serios problemas estructurales con las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas en niveles récord en el conjunto del país. Zamora no es de las provincias que sale peor parada. Hay otra consecuencia en la que debe recaer nuestra atención, como ya recae la de los afectados y que no es otra que el retraso desmesurado en la llegada a los centros sanitarios de los nuevos medicamentos. Esto no es nuevo. Esto viene de largo, pero no es menos cierto que el problema se ha agudizado durante esta legislatura.

El informe anual "Indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa", elaborado por la consultora Iqvia para la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica, da fe de este retraso que se agrava cada año. Terrible en caso de enfermedades como el cáncer cuyos tratamientos se incorporan con 459 días de retraso, 74 más que en 2018.

No estaría de más una actuación más diligente por parte de las autoridades sanitarias.