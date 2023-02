Bien nacidos

Un domingo más las calles del centro de la capital se han llenado (sí, llenado) de sanitarios y simples ciudadanos para reclamar respeto y financiación para la sanidad pública. El día después volvemos a debates trincheristas sobre las cifras en la participación y la teórica politización de los sanitarios.

Debo confesar, e incluso gritar, que estoy harta. Durante los meses del confinamiento y los momentos más duros de la pandemia, el mundo entero se solidarizaba con esos mismos sanitarios quienes, con buena intención y poca información en aquel momento, hacían lo que estaba en sus manos para salvar la situación y la vida de los que tuvieron que vivir ese drama inesperado. Poco tiempo ha pasado y ya están los todólogos de turno sabiendo más que los que se encuentran en primera línea de fuego. Me enerva profundamente esta falta de empatía, solo comparable con el desconocimiento supino, o maldad interesada, de algunos políticos y comentaristas.

A nadie se le escapa que la sanidad pública adolece de medios económicos y de una mejor organización. Esta carencia alevosa, que ni siquiera ha respetado la resaca pandémica, solo puede atender a razones de interés económico de unos pocos que, con sus manejos, provocan desatención médica, desesperación y que profesionales de altura, de los mejores de Europa, vivan con sueldos irrisorios y horarios imposibles.

La vida no siempre reparte las cartas de la misma manera y, aunque no me quejaré de mi jugada, he de admitir que el destino me ha hecho necesitar los servicios de dichos sanitarios por motivos diversos. No he llegado a decidir si es bueno o no personalizar, sin embargo sí creo que, indudablemente y pese a que no parezca de moda, uno debe hablar de lo que ha conocido para poder tener un mínimo de credibilidad.

Hace ya veintisiete años que mi padre fue diagnosticado de un cáncer incurable. Así conocí la entonces recién creada Unidad de Paliativos del 12 de Octubre de Madrid. El trato y atención de los sanitarios que atendieron no ya a mi padre sino a toda la familia fue inmejorable. Nunca he llegado a entender cómo aquellas personas decidieron en un momento dado formar parte de una unidad donde lo único que se puede hacer es acompañar al enfermo a morir lo mejor posible y, a su familia, a entender y convivir todos los cambios que eso conlleva. Mi padre murió en casa acompañado de los suyos, con unos profesionales que le atendieron y procuraron que su final no fuera un camino de dolor y desesperación. Periódicamente nos visitaba una médico, una enfermera y una psicóloga que nos explicaban con un tacto absoluto cuáles eran los pasos que íbamos a vivir antes de que se produjeran, atendiendo a las necesidades de cada uno de los que le cuidábamos como parte de un todo que era la realidad que vivíamos entre las cuatro paredes de mi hogar familiar. Cuando falleció nos pidieron, humildes, que enviáramos una carta de agradecimiento a algún medio para así poder contribuir al mantenimiento de la Unidad. No pude por menos que extrañarme de que fuera siquiera una posibilidad el que un equipo que funcionaba con tal profesionalidad temiera perder la financiación. Afortunadamente, sigue existiendo.

Pasó el tiempo y, desgraciadamente, me convertí diez años más tarde en miembro del club de los enfermos crónicos. He conocido la sanidad pública y la privada y, sinceramente, no con la misma atención. En la pública me diagnosticaron apropiadamente y gozo del privilegio que muchos otros que padecen mi enfermedad, en países que consideramos más civilizados que el nuestro, no disfrutan: una medicación a la altura de mis necesidades y que no podría costearme con mis ingresos. Más allá de algún problema de comunicación con mi hospital, el 12 de Octubre, no puedo más que agradecer la atención. Incluso me hicieron llegar la medicación por mensajero durante lo más duro del confinamiento para evitar situaciones de contagio.

Años más tarde, y con toda la desgracia que se pueda imaginar, ya que según parece las probabilidades de que su caso y el mío se dieran en la misma familia son menores que las de que te toque la lotería, mi hermano fue diagnosticado de ELA, la enfermedad más cruel que pueda existir. Puta lotería. Fue seguido en el Instituto Carlos III de Madrid por unos extraordinarios profesionales que jugaban todos los días con las peores cartas, incluyendo el péndulo de la preocupación de no saber cuánto iban a durar sus contratos y temiendo la desaparición de su unidad. De nuevo tuve el dudoso placer de conocer otra unidad de paliativos, esta vez del hospital de La Princesa, que nos ayudó a que todo acabara en casa. Gracias por todo.

Esta semana he perdido a mi madre. Por primera vez, la situación podía ser previsible por su edad y multipatología. Con ya 91 años habíamos visitado el hospital en más de una ocasión, aunque siempre habíamos salido airosos. No esta vez. Desde la llegada al servicio de urgencias del 12 de Octubre era más que evidente la masificación y los intentos de médicos, enfermeros y celadores de que la gente se sintiera atendida. Mi madre no recuperó la consciencia y, tras las primeras pruebas, el diagnóstico era evidente. A partir de ese momento, todos, y repito, todos ellos se desvivieron para que mi madre estuviera lo más confortable posible y pudiera tener intimidad en sus momentos finales. Se preocuparon de nosotros y de nuestro bienestar en una situación que, por previsible, no deja de ser fundamental en la vida de todos. No tengo más que palabras de agradecimiento por su trato y su respeto. Su humanidad y cercanía fue extraordinaria.

Luchemos por ellos porque ellos nos ayudarán a hacerlo en los peores momentos, de la mejor manera posible. Es de bien nacidos ser agradecidos

Con todo esto quiero, aparte de reiterar mi eterno agradecimiento, recordar a todos esos escépticos que critican a los que salimos a la calle para defender la sanidad pública que estamos perdiendo la joya de nuestro país y que el arrepentimiento culposo no será perdonable. Esa joya que nos hace mantener la humanidad en los peores momentos y a la que acabaremos recurriendo algún día, esperado o no. Luchemos por ellos porque ellos nos ayudarán a hacerlo en los peores momentos, de la mejor manera posible. Es de bien nacidos ser agradecidos.