De urgente necesidad

Denunciaban en un conocido programa de Antena 3, la cada vez más extendida costumbre por parte de ciertos profesionales odontólogos, posiblemente no lo suficientemente cualificados, de no sólo no hacerse responsables de una mala praxis en el ejercicio de su profesión, sino incluso de salir huyendo para evitar precisamente cualquier responsabilidad al respecto. Son muchos los damnificados que están poniendo el grito en el cielo ante práctica tan falta de ética y pidiendo que la Sanidad Pública se implique en la salud bucodental de los españoles ampliando la actual cobertura pública.

Razón no les falta. España es uno de los pocos países de la UE sin cobertura pública dental. Es un clamor la necesidad de extender la protección pública que tan sólo supondría el 10% del gasto en Sanidad. Lo que no se puede hacer al amor de esta profesión, es crear franquicias que pasan dejando pufos, realizando malas praxis que cuestan un ojo de la cara y dejando la profesión a la altura del betún. No hay color entre estas y las clínicas privadas. Pues bien, ha sido deplorable que al programa en cuestión y como referencia se le ocurriera entrevistar a una franquicia bajo sospecha, en lugar de ponerse en contacto con el Ilustre Colegio o Consejo de Colegios de Odontólogos, con colegiados alejados del fragor de este tipo de negocio y, sobre todo y ante todo, responsables, de los que dan la cara, de los que no salen huyendo cuando vienen mal dadas a causa de las reclamaciones. Se esperaba algo más del programa en cuestión. Comparar el trabajo que se realiza por buenos profesionales, en consultas y clínicas privadas, con una franquicia que, al parecer, deja mucho que desear, es ofensivo. No quiero pensar que los responsables del programa hayan obrado de semejante manera por la publicidad que puede generar la franquicia en cuestión. Que Santa Apolonia, virgen y mártir, patrona de los dentistas, les perdone. Quiero romper una lanza por los buenos profesionales de Zamora, por los que no van simple y llanamente a hacer caja dado lo costoso de algunos tratamientos, por los profesionales que se ocupan y preocupan por la salud bucodental, y también por la estética. Y aprovechar para pedir a la Sanidad Pública que reconsidere el pobre papel que hasta ahora ofrece en materia tan importante. Son muy pocos los servicios odontológicos que ofrece la Sanidad Pública. En su lista figuran los más sencillos, los más comunes, los que no llevan aparejados gastos extraordinarios. Los grandes problemas los resuelve la odontología privada. De ahí que la cobertura pública dental, la ampliación de la cartera de servicios, sea de urgente necesidad.