Todos los días veo ovnis. Para mí es algo tan normal como poner el despertador por la mañana. A veces me pregunto si no es porque yo miro más al cielo que lo que es costumbre mirarlo, esperando que lluevan billetes gracias a los molinos de viento que hay por todas partes y que los empujan de un lado para otro hasta caer donde más se necesitan, o hasta llegar a mis pies (porque el azar está de mi parte).

Lo cierto es que todos los días veo ovnis y no es un farol. Los veo y los veo con tanta naturalidad que casi son de la familia, esos extraterrestres que supuestamente los pilotan. Tampoco le doy demasiada importancia. Sé que esto le puede pasar a cualquiera que se pase el día aburrido mirando el cielo esperando la ansiada lluvia de billetes de las renovables que con tanta generosidad nos invaden. A esto hay que añadir que tengo mentalidad de pastor, aunque sin rebaño, de esos pastores que dependían tanto del tiempo (atmosférico) que a todas horas trataban de adivinar la ecuación oculta que regía las lluvias cuando soplaba un viento húmedo, o por qué los rayos del sol hacían más daño en febrero mocho que en cualquier otro mes del año.

Los ovnis van y vienen, son objetos volantes no identificados de manera absoluta, pero a diferencia de los tradicionales ovnis que podemos ver en las películas de ficción, estos artilugios son etéreos, son una masa informe que varía de manera imprevista y que se mueve como un animal al acecho entre las nubes. Los hay casi poligonales, incluso tendiendo a esféricos, pero nunca llegando a la categoría de formas perfectas. Su comportamiento es tan desconcertante que a mí no me cabe duda de que, en realidad, no se trata de objetos sino de seres vivos, materia viva llegada desde el espacio exterior gracias a un túnel de gusano abierto por casualidad en la atmósfera de este planeta recóndito.

Ahora mismo, esos seres nos miran con sorpresa, mucha más sorpresa de la que yo experimento al verles, pues hace tiempo que me he acostumbrado a la idea de que allá arriba hay algo que nos mira, a todas horas. Su sorpresa no tiene que ver con la contemplación de un mundo extraño sino con la acelerada transformación jamás vista de un planeta en plena autodestrucción, como es el caso de este en el que yo habito, y que ellos analizan con la boca abierta frotándose los ojos (es una metáfora).

Por un momento se me pasa por la cabeza que mi piedra en la espalda, esa que tengo desde hace tiempo y de la que no he logrado desprenderme porque es la piedra que me ata al suelo mediante la gravedad (de la que huyo), es en realidad uno de esos seres, un ovni bicho, o un extraterrestre informe, como quiera que lo llamemos. Pero no, esto no tiene mucho sentido, me digo al instante. Cierto es que la piedra en la espalda me obliga a andar como si fuera un caracol dentro de su concha, y esto podría interpretarse como una alienación indebida, un caso de pérdida de identidad por causas ajenas, pero lo lógico es que de tratarse de un ovni incorporado a mi espalda, debería yo poder echar a volar, como hacen ellos, y como digo, cada vez estoy más pegado al suelo, mal que me pese.

Me pongo en el lugar de esos pobres bichos extraterrestres y me da pena que tengan que sentir tanta compasión por la especie humana. Jolines, seguro que se dicen, jolines, en qué lío se han metido los humanos; y de esta no salen, te lo digo, de esta no salen. ¿Pero tú has visto cómo tienen la atmósfera? Hecha una porquería, llena de gases de tipo invernadero. ¿Y los océanos? A la porra los océanos, los océanos da miedito mirarlos de tanto plástico. Pero es que la superficie terrestre no está mucho mejor, mira allí, qué pedazo incendio. ¿Y no escuchas las motosierras por todos lados? ¡¿Pero qué hacen esos desgraciados cortando árboles?!

Ya sé lo que estáis pensando, que son globos chinos de vigilancia que tratan de cartografiar el milímetro los territorios con minerales para comprar luego todo, en vistas a convertir los países en vías de desarrollo, como Europa, en una inmensa mina a cielo abierto. De hecho, donde más ovnis se avistan es en las zonas de sacrificio, como Cáceres, León, Zamora, etc. Pero no, incautos, que no, que son extraterrestres de verdad, y esto es lo malo: que ni siquiera sabemos reconocer cuándo desde arriba nos observan, tan centrados estamos en nosotros mismos (como especie, me refiero), si bien es vox populi que siempre hay excepciones. Y esto es lo que le decía a mi hija de 10 años el otro día, sí, a cuenta del aburrimiento. Le decía que me seguía aburriendo todo mucho, la realidad al completo, y que eso era debido a que no había perdido completamente la infancia. Hablo de ese aburrimiento malsano que consiste en pasar horas y horas y horas mirando el cielo, sin otro oficio que mirar al cielo. Por eso, todos los días veo ovnis.