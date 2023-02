De nuevo sobre la reapertura del Tren Ruta de la Plata

"Si un tren no se detiene en tu estación, entonces no es tu tren". Marianne Williamson.

En los últimos días, hemos podido leer en la prensa provincial y autonómica, la necesidad que tiene Benavente, como punto neurálgico excepcional, tanto para el transporte de personas y mercancías por carretera como por ferrocarril, necesidad que no podemos omitir y hemos de reclamar para el desarrollo de nuestra querida provincia de Zamora y especialmente de Benavente.

Si ahora Benavente no se conecta con el llamado "Corredor Atlántico" quedará excluida para siempre del desarrollo industrial y en consecuencia, del progreso económico y social. Benavente y su zona no pueden permitir su exclusión del Corredor Atlántico del Noroeste.

Hay mil y una razones para luchar para que el Tren Ruta de la Plata pase por Benavente.

En primer lugar, porque es un derecho histórico adquirido que tenemos todos los zamoranos. Es incomprensible que en el año 1985 se produjera el cierre de la línea, un grave error histórico que nunca se debió permitir, máxime cuando la línea fue inaugurada el día 21 de junio del año 1896. El cierre según dijeron estaba basado en criterios rentabilidad económica.

En segundo lugar, es una obligación del Gobierno acordar la reapertura de la línea Ruta de la Plata y su paso por Zamora y Benavente, porque es obligación del Gobierno, no lo olviden señores del Gobierno, prestar un servicio social al territorio, con independencia del número de votantes.

En tercer lugar, porque es una línea estratégica para el desarrollo de nuestra provincia y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

En cuarto lugar, porque desde el cierre, en el año 1985, que reitero, no se debió permitir, ha sido reivindicación eterna por parte de la ciudadanía y, no olvidemos, que han sido eternas las promesas de su reapertura, pero no llevadas a cabo, léase incumplidas.

Como zamoranos no podemos permitir que Zamora y Benavente se queden excluidas de la conexión con el Corredor Atlántico.

Señores políticos, con independencia del partido político en el que militen y al que representen en las instituciones, pónganse manos a la obra ya, mañana es tarde y exijan a los gobiernos central y autonómico la inclusión y conexión de Zamora y Benavente al Corredor Atlántico, si queremos que nuestra provincia se una al progreso y al desarrollo.

Las elecciones están relativamente cerca hay que reivindicar la reposición y reapertura de la línea Plasencia - Astorga, 350 kilómetros, frente a la opción Plasencia-Salamanca Medina, para no marginar y aislar a Zamora y Benavente con su importante centro logístico.

Me pregunto qué hay de la frase del Sr. Herrera de "convertir a Benavente en la rosa de los vientos del Corredor Atlántico".

La unión hace la fuerza.

Ahora o nunca, queridos paisanos. Hemos de estar todos unidos para exigir a los gobiernos nacional y autonómico, la reapertura del tren Ruta de la Plata y su paso por Zamora y Benavente y su conexión con el Corredor Atlántico.

Zamora y Benavente no pueden permitir ser excluidas de su conexión con el Corredor Atlántico y no se admiten promesas si no realidades. Obras son amores y no buenas razones.

La provincia de Zamora ha pagado muy caro el grave error histórico del cierre de la línea ferroviaria Ruta de la Plata, llevado a cabo en el año 1985, con las graves consecuencias que ello ha originado, en perjuicio de la despoblación y del desarrollo económico y ello no se puede permitir por más tiempo.

Señores del Gobierno, debe primar la rentabilidad social y el fututo de nuestra provincia y Comunidad Autónoma de Castilla y León, máxime cuando la reapertura de la línea es fundamental para potenciar el desarrollo industrial y económico de nuestra provincia, que bien lo necesita.

Pedro Bécares de Lera