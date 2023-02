Se necesitan modistas

Parece un anuncio. Puede que lo sea. Más bien se trata de una llamada en pos de ayuda. Se quejan en las tiendas de ropa de Zamora que no hay modistas. Como lo lee. Que como la cosa siga como va, no podrán coger ni un triste jaretón, ni estrechar o ensanchar una falda. Sería terrible que uno de los oficios que más simpatía ha despertado a lo largo de la historia, hasta el punto de que se compusieron infinidad de canciones como aquel “batallón de modistillas” que en su tiempo constituyó un hit, esté llamado a desaparecer.

Modistas artesanas quedan ya pocas, por ser optimista. Modistas o costureras, de las que arreglan ropa cuando las tallas están por dar guerra, pues parece ser que hay tan pocas que no dan abasto. No hay relevo generacional. Cierto es que hay algún que otro taller donde se enseña el oficio pero donde las alumnas aprenden para sí mismas, no para ejercerlo profesionalmente. Apañados vamos. Con los sastres ocurre otro tanto de lo mismo. Y, sin sastres, esto puede ser un desastre.

Que Santa Lucía, patrona de modistas y costureras, no quiera que éste, como ha ocurrido con tantos otros oficios, desaparezca de un mapa en el que son necesarias. Porque a la ropa de las tiendas siempre hay que darles el toque mágico de las modistas. Por arriba, por abajo, a babor y estribor, la mano de la modista deja perfecta una prenda que, o se pasa de ancha o se pasa de larga.

Y trabajo hay de sobra para que hubiera un batallón de modistas. Con la particularidad de que no tienen por qué ser del género femenino en número plural. La cosa es compatible con el género masculino. Bien es verdad que el de sastre es el oficio que parece reservado al hombre, cuando en realidad también ha habido grandes sastras. Cuantos y cuan buenos sastres ha parido Zamora, nombres que están en la mente de todos. Algunos incluso pasearon el nombre de Zamora por España con un cierto éxito, colocándonos en el mapa de la moda masculina, de la confección a medida bien hecha, yo diría que perfecta.

Si no hay modistas para los arreglos, seguro que tampoco hay para realizar esas labores de auténtica artesanía, por estar confeccionadas a mano, que tenían su máximo exponente en la ropita de los bebés y en la lencería femenina. Ojalá que el oficio de modista no esté llegando a su fin en función de lo nuevo que se anuncia. La creatividad es un rasgo del hombre que ninguna máquina ni aplicación podrá sustituir. Se necesitan modistas. Es un ruego.