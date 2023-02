No hemos ido a mejor

Muy por el contrario, en materias como la Educación hemos ido a peor. El abandono escolar en España entre jóvenes de 14 a 18 años es preocupante a la vez que sangrante. Entre las causas que lo motivan están la pérdida de la cultura del esfuerzo y la baja tolerancia ante las frustraciones. La cultura del esfuerzo hace tiempo que pasó a mejor vida. Dicho sin ánimo de generalizar. Son los propios docentes quienes denuncian este problema creciente en España, sobre todo en el último año.

No resulta tan difícil entender por qué se ha llegado a esta situación lamentable. Quizá las escasas expectativas de futuro que tiene una parte importante de la juventud. Quizá porque el desarrollo económico de España en las últimas décadas ha generado una sociedad más acomodada. Quizá porque los valores y referencias de los jóvenes han cambiado, lo cierto es que aquellas profesiones que antes enamoraban a niños y jóvenes están pasando a la historia, por no decir que de moda, en favor de todo eso que nos vende la televisión y que se lleva a cabo con la ley del mínimo esfuerzo.

El bajo interés de los alumnos por el estudio es palmario. A ello contribuye todo lo que las nuevas tecnologías y estilos de vida ponen a su alcance. Teléfonos móviles, juegos on line, redes sociales. No vendría nada mal que, en lugar de tanto programa basura como se ofertan en las distintas cadenas, se recuperaran concursos, como aquel “Cesta y puntos”, presentado por Daniel Vindel y dirigido a los alumnos que cursaban bachillerato. Un concurso emocionante. Durante el lustro que duró, concursaron centenares de colegios de toda España. Se estrenó en TVE en 1965 y eso a los jóvenes de hoy les suena a prehistoria.

Ninguna cadena arriesga por la cultura. El consabido “Saber y Ganar” de la 2 de TVE, con 25 años de historia y creo que nada más o poco más. Y es una pena, porque a través de esos concursos también se fomentaba la competitividad, el pique bien entendido entre colegios e institutos. Aquellos chavales iban bien preparados, gracias siempre a la figura del profesor. El resto de la población, los telespectadores, aprendían de lo lindo.

Cuánta frustración deben sentir también maestros y profesores. No recuerdo dónde leí una vez que educar a una persona no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él, alguien que no existía. Eso es lo que han hecho nuestros maestros por todos nosotros, cuantos crecimos al arrullo de su saber, de sus enseñanzas. Mi sincero reconocimiento a aquellos maestros que hacían que el mal estudiante se convirtiera en bueno y el buen estudiante en superior.