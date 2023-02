La Cultura, señoras y señores del “séptimo arte”, es mucho más…

Cada año, con ocasión de esa fiesta tan tediosa, y hasta soporífera, en que se están empezando a convertir “Los Goya”, quienes más y quienes menos aprovechan su momento de gloria para reivindicar de manera machacona el monopolio de la cultura, cuando la Cultura, con mayúsculas, señoras y señores cineastas, es mucho más que todo lo que ustedes protagonizan y tratan de representar.

Hablar como hablan algunos famosos, utilizando, y cada vez más, expresiones como: “somos la hostia”, etc., a uno le da que pensar si quienes así se manifiestan no saben hacerlo de otra forma, si lo hacen de tal guisa por esnobismo o, simplemente, si es por rivalizar en estupidez.

Con lo excelsa que es nuestra lengua y lo rico que es su vocabulario, no entiendo qué pretenden demostrar quienes tales términos emplean, ya no solo de forma coloquial sino, también, en actos públicos. Y si, además, los que así se expresan son los mismos que rozan el ridículo al autodenominarse "la gente de la cultura" un servidor les diría que más les valdría esforzarse un poco en adquirir mayor vocabulario, por ejemplo, leyendo buena literatura, o, por qué no decirlo, una mejor formación, interesándose y no dando de lado al mundo de la pintura, la escultura, la música, la arquitectura, la danza, o las ciencias, en general; todas ellas, entre otras muchas, facetas cuyos conocimientos conforman lo que es cultura.

Cuando uno lee lo que escriben o escucha como hablan las personas que han alcanzado vastos y diversos conocimientos, sean cuales sean las materias, es decir, esas personas a las que cualquier ciudadano de a pie denominaría cultas, rara vez encuentra en sus escritos o locuciones palabras malsonantes o soeces, o sea, esas palabras que con tanta frecuencia y sin ningún recato usan muchos de los que llenaban el Palacio de Exposiciones y Congresos Fibes de Sevilla, la noche del pasado sábado, para asistir a la gala de entrega de los premios que anualmente otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, más conocida popularmente como “La gala de los Goya”.

Esa gente que habla de la cultura con tanta ligereza, e incluso atribuyéndosela como si formara parte de su patrimonio -dicen: “somos la cultura”- olvida que muchos escritores, pintores, filósofos, historiadores, arquitectos, músicos, etc., que han sobresalido en aquello a lo que han dedicado sus vidas, por lo general, nunca se han jactado de ser cultos; lo han sido, o lo son, sin mayores aspavientos.

Quienes se quieren adueñar de la cultura, instrumentalizándola no pocas veces con fines políticos, y creen estar en posesión de la superioridad moral, por el mero hecho de estar en el lugar que están y gozar de la popularidad que gozan, no se merecen el respeto al que podrían hacerse acreedores si en lugar de tanto “largar”, callaran, e hicieran del silencio, lejos de las cámaras y los escenarios, su mejor virtud. Pero no, erre que erre, siempre que tienen ocasión nos aburren, e incluso nos llegan a indignar con un discurso tan inconsistente como intolerable.

Sinceramente, uno ya empieza a cansarse de ese monopolio de la cultura del que hacen gala quienes, considerándose artistas, se proclaman de izquierdas, cuando la realidad es que la ideología de izquierdas nada tiene que ver con la forma en que viven la mayor parte de los que tanto y tan mal hablan.

