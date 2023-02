Pues eso. No es lo de mi amiga Manoli, que se cayó hace meses, no puede andar y tiene que aguardar hasta abril para una resonancia. O lo de mi hijo adolescente, con un sarpullido en la cara que le pica horrores y tres meses de espera para el dermatólogo (modo ironía on). Es que es cáncer ¡joder! De mama, para más señas. Me lo diagnosticaron en 2019. Cuando te dicen que tienes cáncer, se te rompe la vida. El futuro pasa a ser muy corto, porque no sabes si en navidad podrás tomar las uvas con tu familia, o solo habrá una silla vacía ya para siempre. Luego vienen los tratamientos. Te quedas calva, te duele todo, pero te da igual, porque con cada quimio la esperanza crece y, al final de la radioterapia, sientes que se puede, que el tiempo se ha alargado de nuevo y quizá el fin aún quede lejos. Cuando se acaban los tratamientos más fuertes, vienen los de mantenimiento. Inyecciones, pastillas que te dejan el cuerpo hecho una piltrafilla, pero con una sonrisa enorme en la cara, porque estás viva, porque sigues aquí.

Tengo una oncóloga maravillosa (Mª Jesús, cuánto te agradezco tu calma, tu dedicación, tu sonrisa a pesar de todo) que debe verme cada seis meses, para controlar que todo siga bien, que el maldito cáncer no haya regresado y esté haciendo de las suyas. Señores políticos, me va la vida en ello. La vida. A mí y a muchos que están como yo. No se puede permitir que, mientras se hacen fotos y gastan en lo que les parece y bla bla bla, estén desmantelando la sanidad pública a costa de nuestras vidas. Me tenían que haber revisado en noviembre. Cada seis meses. Llevo nueve: tres de retraso. ¡Que es cáncer, joder! Que nos va la vida en ello, dénse cuenta. ¿Para qué necesitamos políticos y burócratas que desatienden lo principal, que no cuidan de la vida de los ciudadanos? Para nada, ya se lo digo yo. Yolanda Fidalgo