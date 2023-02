… Es ser agradecidos. Esto decían los “tataras” “allá por los tiempos de maricastaña. Pero que “cursis” que eran; si se recibe algo de alguien será por que se merece, se paga, etc., y no hay que andar con palabrerías huecas, de cumplido, con las que se pierde tiempo para hablar de futbol, de política, del sexo opuesto, etc.

Y menos mal que en los últimos tiempos, con progenitores y maestros tan sacrificados, tan sabios, tan empáticos, etc., a su prole y discencia, ya no le “inoculan” en su maleable cerebrito tan tontería como ese refrán que, como todos, son chorradas de abueletes. Y es que a los nenes lo que hay que inculcarles es que hagan “bullying”, en castizo “acoso escolar” para que sus compis se fortalezcan ante las amenazas y dificultades de la vida que les espera y es más las denominadas víctimas tendrían que agradecérselo; como a los maestros y directores de centros de enseñanza primaria y secundaria que no se enteran, tan ocupados en preparar sus actualizadas pedagogías y conocimientos, como en coordinar, impulsar, mejorar, etc., la calidad de la enseñanza, como la eficacia y eficiencia de los recursos humanos y materiales que tienen que gestionar y que la sociedad deja en sus manos y los financian con os innumerables cuotas tributarias. Lo dicho, menos chorradas, y más preparar a las generaciones que aún no han salido del cascarón pa que ganen mucho money, money, y na más; bueno, también al ser posible, que practiquen mucho sexo que es mu saludable con quien se le ponga a tiro, con independencia de su estado civil, ascendencia laboral, lo que sea; y procurar que el equipo de balompié haga buenos fichajes, que pa eso está el dinero que se paga al club, cueste lo que cueste. Salud, paciencia y… Marcelino de Zamora