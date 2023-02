A favor de la lactancia

A estas alturas de la película, con todo lo que se ha escrito sobre la lactancia materna, parece que estuviera de más ponderar sus beneficios. Nunca está de más. La industria farmacéutica contraataca constantemente, queriendo imponer sus elaborados y dejando arrinconada a la leche materna que tanto influye en el crecimiento y desarrollo del bebé.

Aquellas futuras mamás que no lo sepan, la leche materna está llena de inmunoglobulinas que protegen a los bebés contra la neumonía, la diarrea, las infecciones del oído y el asma entre otras enfermedades. Amamantar inmediatamente después del nacimiento es importante porque el sistema inmunitario de los recién nacidos aún no está del todo maduro. Es más, si la lactancia materna se prolonga en el tiempo se contribuye al desarrollo cognitivo del niño. Eso asegura la prestigiosa publicación científica, The Lancet.

Sin embargo, desgraciadamente, menos de la mitad de los bebés del planeta tienen acceso a una lactancia materna que cumpla los requisitos nutricionales establecidos por las autoridades sanitarias. Son muchos los factores que limitan la posibilidad de llevar a cabo regularmente la práctica lactante, y no todos ellos son fácilmente evitables. Según la misma revista, dar el pecho se ha convertido en una costumbre en regresión, mientras la demanda de fórmulas sustitutivas artificiales no deja de crecer. Qué pena. Lo que le decía antes. No es de extrañar la cantidad de déficits nutricionales que presenta la infancia.

Los beneficios de la lactancia materna, de la que estoy a favor, están globalmente certificados por la ciencia. Que se lo pregunten a organizaciones como Save the Children, que aboga también por ella. En todos los países esta práctica arroja mejoras en la protección contra infecciones, reducción de la mortalidad infantil, de las tasas de malnutrición y de la tendencia a la obesidad en la infancia que tanta problemática está ocasionando. Es más, estudios epidemiológicos demuestran que las madres que la practican reducen el riesgo de padecer cáncer de ovario, diabetes tipo 2 y ciertas enfermedades cardiovasculares.

Basta de leches de fórmula y más alimentar a los bebés con nutrientes procedentes de sus madres, cuando la realidad nos dice que actualmente y durante los primeros meses de vida no llega a la mitad de los nacidos. Claro, como que la industria de las leches de sustitución mueve cerca de 55.000 millones de dólares al año e invierte 3.000 millones en márketing.

La OMS recomienda la leche materna como alimento exclusivo para el lactante hasta los 6 meses de edad y con alimentos complementarios hasta los dos años. Además, la lactancia materna contribuye a estrechar el vínculo madre-hijo favoreciendo un adecuado desarrollo psicomotor.