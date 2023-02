INSS... otro maltrato verbal

Mi nombre es Bernardo López, soy una persona que desde los 14 meses sufro de poliomielitis en miembro inferior derecho, actualmente tengo 61 años y tengo una discapacidad reconocida superior al 40 %.

A pesar de mi discapacidad jamás tuve problemas para desenvolverme laboralmente; me saqué el carnet de conducir, por libre, recién cumplidos los 18 años y me dediqué principalmente a ser comercial de marcas de automóviles llegando a ser jefe de ventas varios años.

Con la crisis del 2006 di un giro radical a mi vida, preparé unas oposiciones y las aprobé con una nota sobresaliente.

Hace 4 años tuve una gran recaída en mi enfermedad que me llevó a estar de baja durante 4 meses; los especialistas tardaron en darme el diagnóstico debido a la complejidad de mis síntomas y finalmente determinaron que sufría síndrome post-polio, que no solo no tenía curación, peor aún, con el tiempo iría perdiendo más capacidad motora y los dolores serían más persistentes.

¡Ahora viene lo mejor! Recibí, mediante SMS, una cita del INSS a la cual lógicamente me presenté y el mismo “modus operandi” que con Salomé Mateos y Guzmán Tamame.

Esta inspectora-médico me dijo que si no me daba vergüenza haber obtenido un puesto en la Administración por el turno de discapacidad, que tenía que estar agradecido por tener un puesto adaptado a mis circunstancias, que sus hijos estaban preparando unas oposiciones, se supone que por el turno libre, y tenían menos opciones que yo; que se “conoce a muchos” y lo que quieren es no trabajar; que cómo podía cogerme 4 meses de vacaciones después de que la Administración me había regalado un puesto de trabajo especial para mí. También tuvo palabras para mi médico de Atención Primaria. y me dijo que sólo se preocupaba de cobrar su sueldo y que tenía que haber sido él quien me tenía que haber dado el alta y no pasarle “la patata caliente” a ella…..etc, etc, etc.

En todo momento su tono de voz fue agresivo e intimidatorio. Lo mismo que ustedes, Salomé y Guzmán, hice la correspondiente queja y de la misma manera me vino desestimada.

Desde mi punto de vista esta inspectora-médico se retrató ella solita demostrándome un total y absoluto desprecio por las personas con discapacidad, utilizando un lenguaje y trato completamente discriminatorio, vejatorio, humillante y muy ofensivo, incluso en mi caso particular me atrevo a decir vomitivo al compararme con sus hijos y asegurarme que yo tenía más suerte que ellos.

Me parece repugnante que esta persona trate con personas enfermas que lo único que quieren es recuperarse del todo…..del-to-do física y psicológicamente para volver a su vida normal.

Señora inspectora-médico, ¿qué clase de conciencia tiene usted?

Bernardo López Reguilón