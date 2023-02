Día de compromiso con el campo

Hoy se celebran elecciones a cámaras agrarias. A muchos de ustedes esta noticia les dirá muy poco, incluso pasará desapercibida; o sea ¿y a mí que me importa si ni soy agricultor ni tengo que ver nada con el campo? Es una reacción que, por paradójico que parezca, suele darse en una tierra como esta nuestra tan vinculada al agro y que presume de vinos, quesos, embutidos, harina, garbanzos, lentejas, hortalizas, que no se crían, precisamente, ni en Santa Clara ni en el casco antiguo. Pero, por desgracia, es una constante histórica. Zamora ciudad ha dado casi siempre la espalda a los agricultores y ganaderos de la provincia, a sus reivindicaciones, a sus problemas, a su abandono, a su despoblación, tan de moda ahora, aunque solo sea de boquilla y para organizar conferencias, simposios, congresos, estudios, libros blancos y demás, y demorar soluciones reales y tangibles. Pero, pese a esta desatención, cuando no desdén, el campo sigue ahí, se mueve, protesta y quiere continuar vivo, aunque lo tenga difícil y cuente con pocas manos que le ayuden.

El campo pierde efectivos y envejece sin que a la sociedad, urbanita ella, parezca importarle un rábano o un pimiento o un comino o un higo Y dentro de esa lucha por su supervivencia llegan hoy unas elecciones que van a marcar el grado de representación de las tres formaciones que concurren. Según el último censo que ha caído en mis manos (ignoro si hay otro más actualizado), en Castilla y León, tienen derecho al voto 33.545 personas físicas y 5.259 jurídicas. Es decir, un total de 38.764 votantes, una cantidad considerable, si bien con tendencia a la baja. Se cierran explotaciones, especialmente ganaderas, y no hay relevo generacional o es más escaso del necesario. El campo, por tanto, pierde efectivos y envejece sin que a la sociedad, urbanita ella, parezca importarle un rábano o un pimiento o un comino o un higo (¿ven como hasta para ciertas comparaciones hay que tirar del lenguaje rural?). Y si pierde efectivos y acaba llenándose de placas solares, habrá que preguntar y preguntarse quién va a producir los alimentos y las bebidas que consumimos y disfrutamos. La respuesta está en el viento, que canta Bob Dylan. De modo que los comicios agrarios de hoy son, a mi juicio, algo más que dilucidar quién tiene más votos, quién gana, quién avanza. Tendrían que servir de base para un esfuerzo común en pro del sector. Hoy por la noche, o mañana, una vez conocidos los resultados debería iniciarse una etapa de estrategia común para buscar soluciones conjuntas a los gravísimos problemas del sector. ¿De qué le vale a tal o cual organización vencer en las elecciones de hoy si los agricultores y ganaderos de aquí, y del resto de España, siguen perdiendo rentabilidad y caminando hacia la ruina o el abandono de su actividad?; ¿en qué le aprovechará al sector uno u otro resultado si continúa perdiendo peso e influencia en las grandes decisiones, en esas en las que se ventila su futuro? En definitiva, la división no acerca las buenas salidas; al contrario, las aleja o las retrasa. Sí, ya sé que los planteamientos de las tres organizaciones que acuden a las urnas son distintos y que, en la campaña, se han esforzado por dejar claros sus respectivos programas y objetivos, pero, miren, yo vivo en un pueblo (y conozco bastante otros de los alrededores) y me resulta muy difícil saber las verdaderas diferencias de los que van a votar a ASAJA, a la Alianza UPA-COAG o a la Unión de Campesinos de Castilla y León. Aquí, en esta tierra, los intereses y la dimensión de las fincas son muy parecidos. No existen grandes terratenientes (o hay pocos), abundan las explotaciones familiares, cada vez hay más agricultores con parcelas en renta por jubilación de los propietarios y, como escribí antes, el censo disminuye. Parece que se está más cómodo y seguro en Madrid que al volante de un tractor. Las diferencias entre las tres formaciones (que existen, claro que existen) no deberían ser obstáculo para que, enseguida, todas se pongan a dialogar, a negociar, para buscar puntos de encuentro y unión con un mejor futuro para el campo como único horizonte. La desunión, el desencuentro sería una victoria pírrica para quien gane, sea el que sea. Conviene, y más que nunca en estas circunstancias, saber dónde está el “enemigo” (administraciones, precios, normativas, PAC lesiva). Por todo ello, creo que las elecciones de hoy, además de determinar quién obtiene más representación, tienen que significar un compromiso con el campo. Un compromiso serio, vital y alejado de peleas internas. ¿Será posible?