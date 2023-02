Del disputado voto de la capital y el desilusionado señor Cayo

Llevo los últimos ocho años de mi vida política en la Diputación denunciando desde la oposición -pero sobre todo desde la certeza de que es justo y necesario hacerlo- la difícil situación en la que se encuentran la mayoría de nuestros pueblos por la falta de servicios y de puestos de trabajo. Y también comprendiendo cómo esta situación hace también muy difícil vivir en la Zamora rural vaciada, y admirando de corazón a quienes no abandonan la tierra.

Y llevo los mismos años oyendo a los dirigentes de la Diputación que mi discurso es negativo para la zona rural porque los problemas de envejecimiento y de falta de servicios no son tales, sino que son una fuente de oportunidades. Para lo cual hay que “emprender”, que es algo que los de izquierdas no sabemos hacer –dicen- porque sólo sabemos vivir del papá Estado.

O algo así. Porque no acabo de entender que aquí se niegue una realidad de pobreza y despoblación, pero que fuera de aquí y ante el papá Estado, los mismos dirigentes exijan que Zamora forme parte del pelotón de los despoblados junto a Soria, Teruel y Cuenca. Y que pidan una fiscalidad diferenciada porque estamos aún peor que estas provincias que ya han tocado fondo por debajo del porcentaje de desierto demográfico, al que cada año nos acercamos a razón de unos dos mil zamoranos y zamoranas menos.

En pura incoherencia entre el dicho y el hecho, y siguiendo el famoso dicho de “haz lo que digo y no lo que hago”. Pero coherentes con lo que llevan haciendo en la Diputación en los últimos años, esos dirigentes que más han predicado desde las poltronas las oportunidades que existen en la Zamora rural han decidido buscar oportunidades en la capital ¡Ay! que el futuro está muy negro en la “Exma. diputación”. Y más aún en los quinientos pueblos vaciados, sí, por abandono.

Que me pregunto yo: ¿qué ha pasado con esas oportunidades de emprender que han vislumbrado en su responsabilidad como equipo de Gobierno para que, en lugar de seguir con el exitoso trabajo político realizado desde la Diputación, hayan decidido emprender una nueva empresa, perdón, un nuevo emprendimiento, en el único municipio que no ha dependido de su responsabilidad como mandatarios? El primer mandatario presidente y el tercer mandatario vicepresidente segundo son los primeros que huyen del barco. Como las ratas. (Y no es mi intención ofender con la denominación, sino poner en valor los dichos populares de la lengua española: cuando un barco se hunde las primeras que huyen son las ratas).

En el caso del presidente “por accidente” electoral de la Diputación, no solo huye él y de la institución, sino que se lleva consigo a casi todo el partido por el que se presentó hace cuatro años, y al que le debe el puesto desde el que se ha dado a conocer con eventos tan importantes y tan costosos como Fromago, que se hizo en el único municipio que no depende de la Diputación, la capital zamorana, por pura casualidad. Y que ahora sabemos que era como llamaban los tontos a su destino personal: la Alcaldía de Zamora.

Vamos, que se la dio con queso a su partido (¡bendita lengua española que tiene dichos para dar y tomar!) Y que se la quiere dar con queso a los zamoranos que están viendo cómo su ilusión -dicho por él- es ser alcalde de la capital.

Después de tanto discurso denunciando lo peyorativo de llamar vaciada a la Zamora que se vacía por las decisiones políticas que le han aplicado en los últimos años; después de proclamar las grandes oportunidades que encierran los problemas de nuestros pueblos, y después de ponerse tras la pancarta como si fueran “radicales-venezolanos-comunistas” gritando que Zamora se seca… Cuando llega la hora de la verdad ¡nos vamos a la capital!

Claro que la capital ha sido ese objeto de deseo durante todos los años de su mandato, no sé si por esa tendencia demográfica que ha llevado a nuestros jóvenes desde los años sesenta y en los últimos años a emigrar a otras tierras de mayores oportunidades económicas. O porque aún hay quien se avergüenza de ser un paleto de pueblo. O tal vez porque no pueden soportar que el sillón municipal de la capital lo haya ocupado por segunda vez un “comunista”, como se refieren al actual alcalde. Que encima no tiene ni apariencia ni maneras de alcalde, sino de hombre de pueblo llano.

Las legítimas aspiraciones a ocupar un cargo político de los que quieren hacer carrera pueden ser respetables. Y lo son. Pero lo que no es tan respetable es que se utilicen los medios de una institución que tiene que ayudar a los pueblos porque lo necesitan, para hacerse un hueco en el único municipio que ni depende de la diputación, ni necesita tanto de ella aunque la colaboración siempre es importante.

Así vemos que muchos pueblos de Zamora siguen teniendo una situación tercermundista sin agua potable, porque se ha invertido mucho dinero y esfuerzo, pero no lo suficiente. Y mientras, en la ciudad de Zamora se ha invertido en arreglar el colegio del Tránsito para ceder espacios a asociaciones de la ciudad; en transformar un vivero de empresas de Zamora en un centro Silver o algo así en la mismita capital; en poner calefacción a un centro escolar privado de Zamora cuando en las escuelas de los pueblos no la tienen; o en la programación del Teatro Ramos Carrión que tiene goteras. Además, los grandes eventos de ferias y otros atractivos de visitantes, también se han celebrado en Zamora capital.

Y todo esto que podría estar justificado porque la necesaria colaboración de todos en Zamora -y en todo el mundo- se ve empañado por esa determinación de huir sin paliativos de la diputación para ser alcaldes de Zamora con mucha ilusión. Tanta como la inversión realizada en la capital, que no era de su competencia en la Diputación.

Es verdad que de todo hay en la viña del señor, y nada es criticable: tan respetable es manifestar la gran ilusión por ser alcalde, como manifestar el cansancio que el trabajo municipal de buen alcalde provoca si se trabaja, claro. Porque el trabajo cansa, como bien saben los trabajadores y no por ello dejan de ir al tajo. Y porque a los ilusionados hay que preguntarles: alcalde ¿para qué? Como en la famosa frase de un tal Lenin.

Lo que está claro para los candidatos procedentes del equipo de Gobierno actual de la Diputación es que no van a ir por esos pueblos de Dios disputando el voto del señor Cayo, como en la novela de Delibes. Y que los señores Cayos que siguen viviendo en los pueblos cada vez representan menos para esos dirigentes políticos que han decidido huir a la capital en lugar de seguir al lado de quienes son de pueblo. Para ellos las palabras de Miguel Delibes: “Ser de pueblo es algo muy importante. Cuando en España no importe el pueblo del cual eres o procedes, casi todo se habrá acabado”.

Tal vez persistan algunas carreras políticas ilusionadas de emprendedores ambiciosos, más en lo personal que en lo social. La nuestra es otra ambición: trabajar por un mundo mejor, desde el ayuntamiento y desde la diputación, desde la calle y la casa, desde el pueblo y la ciudad, desde el pensamiento y la acción. Donde nos pongan, donde estaremos.

Y respecto a los nuevos partidos que llevan en su nombre Zamora como si fuera una marca que hay que vender, pues eso: Que Zamora no es una marca ¡No! Y Zamora no se vende ¡Tampoco! Zamora es ese lugar donde tenemos la suerte de vivir y de poder trabajar para cambiar el mundo, del que forma parte toda la provincia, por supuesto. Junto con toda la humanidad.

Así que sin saber de qué irán todos los partidos zamoranistas (sí, decide, depende, ahora, luego o siempre) desde aquí donde está mi ciudad, mi provincia y mi tierra; y desde aquí donde está mi corazón, mi pensamiento y mi ideología, les digo con respeto y con las palabras del genial Cervantes ante el túmulo de grandeza: “Fuese, y no hubo nada”.

Nosotros seguiremos porque no sabemos rendirnos.

(*) Portavoz de IU en la Diputación de Zamora