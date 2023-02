En defensa de Pilar Llop

Si, como dicen, “la cara es el espejo del alma”, no hay duda de que doña Pilar Llop, la hoy ministra de Justicia (mañana veremos…), a juzgar por la cara que tenía, y por lo que dijo el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados se merece que la indulten y pase a ser un alma libre de las ataduras a que deben estar sometidas casi todas las ministras al servicio del presidente.

Tras las meteduras de pata verbales que protagonizó el lunes anterior en la entrevista que le hizo doña Ángels Barceló en una emisora de radio (“con una herida ya se puede probar que no hubo consentimiento…”), y que días más tarde trató de enmendar en la cámara baja al asumir en primera persona la responsabilidad de la reforma de la popularmente conocida como “ley del solo sí es sí”, mucho me temo que el camino que le pueda quedar por recorrer en la política a doña Pilar va a estar plagado de curvas.

Como le sucediera a Carmen Calvo, cuando se enfrentó al ala dura del feminismo patrio que comandan las ultras Montero y Belarra, lo más probable es que la señora Llop siga sus pasos y sea pronto una más en la ya larga lista de “chivos expiatorios” que han ido cayendo fulminados por el rebufo del Falcon, porque el comandante Sánchez nunca se siente responsable de nada. Como mucho, puede lamentar lo que tiene lugar por generación espontánea… -puede que alguien haya matado a alguien…; es lamentable que tanto violador haya salido de la cárcel ¿De quién será la culpa? Mía no, por supuesto... ¡Ay, Senegal, Senegal!

Afirmar, como afirmó la ministra de Justicia en el hemiciclo del Congreso, que todos los excarcelamientos y las rebajas de condena a violadores son producto de una ley mal redactada y no de la interpretación que de la misma están haciendo los tribunales, no es ni más ni menos que reconocer una verdad como un templo. La ministra dijo lo que dijo porque antes que ministra es jueza, y, tal vez por ello, y porque sabe que en su actual empleo puede que tenga los días contados, es por lo que se quitó la careta y se lanzó al agua sin temor alguno a los tiburones que la estaban esperando en la piscina de La Moncloa.

A la jueza le salieron a relucir la cordura y los conocimientos que atesora y, en una actuación que le honra, se echó unas culpas que en absoluto tiene, para tratar de cubrir las espaldas del verdadero responsable de todo el esperpento que se ha montado desde que fuera publicada en el BOE la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

Aun a sabiendas de que los retoques técnicos de la norma en cuestión (que puede que finalmente no lleven la firma de la ministra Llop), no van a servir para devolver a la cárcel a los violadores excarcelados en aplicación de la misma, ni para que el señor Tezanos cambie de tercio y en su próxima encueste plantee las preguntas que debió plantear ya en la última que hemos conocido; lo que un servidor desea es que los errores cometidos por la señora Montero, con el beneplácito de don Pedro, sean la lanzadera que propicie que ambos salgan volando hacia una galaxia súper lejana de la que no puedan volver. “No caerá esa breva”

Pregunta: ¿Cuántos hipnóticos habrán de estar tomando doña Irene y don Pedro para poder conciliar el sueño? Si quienes lo puedan saber contestaran que ninguno, no me lo podría creer.

¡País!